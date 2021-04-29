***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554Transferler10.840.856 -10.840.856 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.907 -4.867.085 -4.881.992 -4.881.992Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 97.111 1.121 395.368 16.313.047 -4.867.085 41.939.562 41.939.562Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 278.452 -25.346 932.033 13.715.544 6.758.259 81.658.942 81.658.942Transferler6.758.259 -6.758.259 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.093 -318.565 -311.472 -311.472Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 278.452 -18.253 932.033 20.473.803 -318.565 81.347.470 81.347.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.232.987 -4.926.505Dönem Karı (Zararı)-318.565 -4.867.085Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-318.565 -4.867.085Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.522.761 1.270.100Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 471 1.076Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.493.313 1.208.855Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.493.313 1.208.855Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.977 60.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 28.977 38.329Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 21.840Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28.791 -1.318.122Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -438.618 -1.181.474İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-438.618 -1.181.474Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.609 -636İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.609 -636Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -29.346 -25.903Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.510 -108.520İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -26.332 -102.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -178 -5.662Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -17 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-4 525.891 -1.589İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.1 255 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)525.636 -1.589Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.232.987 -4.915.107Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -11.398YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.328.068 13.109.802Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-5.328.068 13.109.802Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.095.081 8.183.297NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.095.081 8.183.297DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.178.541 31.312.313DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.083.460 39.495.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 41.083.460 44.178.541Finansal Yatırımlar6 41.080.650 38.245.895Ticari Alacaklar7 466.495 27.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar466.495 27.877Diğer Alacaklar8 8.048 5.439İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.048 5.439Peşin Ödenmiş Giderler9 29.585 239İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.585 239Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 13.474 13.474ARA TOPLAM82.681.712 82.471.465TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR82.681.712 82.471.465DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 3.396 3.867Tesis, Makine ve Cihazlar3.396 3.867Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.396 3.867TOPLAM VARLIKLAR82.685.108 82.475.332KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4-7 72.647 99.157İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.1 71.827 98.159İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 820 998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 12.230 12.247Diğer Borçlar8 616.029 90.138İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.2 289 34İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 615.740 90.104Kısa Vadeli Karşılıklar14 489.456 486.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14.1 26.332 23.354Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.1 463.124 463.124ARA TOPLAM1.190.362 688.020TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.190.362 688.020UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14.2 147.276 128.370Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar147.276 128.370Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER147.276 128.370TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.337.638 816.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar81.347.470 81.658.942Ödenmiş Sermaye15 60.000.000 60.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)278.452 278.452Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -18.253 -25.346Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.253 -25.346Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.253 -25.346Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler932.033 932.033Yasal Yedekler932.033 932.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 20.473.803 13.715.544Net Dönem Karı veya Zararı-318.565 6.758.259TOPLAM ÖZKAYNAKLAR81.347.470 81.658.942TOPLAM KAYNAKLAR82.685.108 82.475.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 128.799.853 107.195.767Satışların Maliyeti16 -128.828.193 -111.810.192TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-28.340 -4.614.425BRÜT KAR (ZARAR)-28.340 -4.614.425Genel Yönetim Giderleri17 -291.161 -255.069Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 936 2.409Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-318.565 -4.867.085FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-318.565 -4.867.085Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri20 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-318.565 -4.867.085Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-318.565 -4.867.085DÖNEM KARI (ZARARI)-318.565 -4.867.085Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22 -318.565 -4.867.085Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,00530000 -0,16220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.093 -14.907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 7.093 -14.907Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.093 -14.907TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-311.472 -4.881.992Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-311.472 -4.881.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932631BIST