***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2021 19:33
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554
Transferler
536.665 10.304.191 -10.840.856 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.069 676.550 640.481 640.481
Kar Payları
-2.060.838 -2.060.838 -2.060.838
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 -20.041 932.033 13.715.544 676.550 45.401.197 45.401.197
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 278.452 -25.346 932.033 13.715.544 6.758.259 81.658.942 81.658.942
Transferler
6.758.259 -6.758.259 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.000 -247.777 -252.777 -252.777
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 278.452 -30.346 932.033 20.473.803 -247.777 81.406.165 81.406.165
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
142.616 -549.068
Dönem Karı (Zararı)
-247.777 676.550
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-247.777 676.550
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
500.254 -4.399.663
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 825 2.072
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.960.985 -2.727.917
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.960.985 -2.727.917
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.582 13.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 31.582 22.084
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -9.043
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.493.138 -1.686.859
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.861 3.162.647
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 13.841 -2.929.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.841 -2.929.750
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.068 -4.080
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.068 -4.080
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -34.688 -14.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.206 4.054.700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -26.501 -62.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 17.295 4.116.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 714 -3.011
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-4 -77.454 2.059.685
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.1 -29 2.060.838
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-77.425 -1.153
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
142.616 -560.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 11.398
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.784.475 1.254.487
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-7.277.613 -432.372
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
3.493.138 1.686.859
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.060.838
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 -2.060.838
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.641.859 -1.355.419
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.641.859 -1.355.419
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.178.541 31.312.313
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.536.682 29.956.894
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.536.682 44.178.541
Finansal Yatırımlar
6 41.562.523 38.245.895
Ticari Alacaklar
7 14.036 27.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.036 27.877
Diğer Alacaklar
8 8.011 5.439
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.011 5.439
Peşin Ödenmiş Giderler
9 34.927 239
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.927 239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 13.474 13.474
ARA TOPLAM
82.169.653 82.471.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.169.653 82.471.465
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 3.042 3.867
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.042 3.867
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 0
Diğer Haklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
496 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
496 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.538 3.867
TOPLAM VARLIKLAR
82.173.191 82.475.332
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4-7 89.951 99.157
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.1 71.658 98.159
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 18.293 998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.297 12.247
Diğer Borçlar
8 14.348 90.138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.2 5 34
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.343 90.104
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 489.856 486.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.1 26.732 23.354
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.1 463.124 463.124
ARA TOPLAM
605.452 688.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
605.452 688.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.2 161.574 128.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
161.574 128.370
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.574 128.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
767.026 816.390
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
81.406.165 81.658.942
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 60.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
278.452 278.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -30.346 -25.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.346 -25.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.346 -25.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
932.033 932.033
Yasal Yedekler
932.033 932.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 20.473.803 13.715.544
Net Dönem Karı veya Zararı
-247.777 6.758.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.406.165 81.658.942
TOPLAM KAYNAKLAR
82.173.191 82.475.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 233.157.032 148.383.064 104.357.179 41.187.297
Satışların Maliyeti
16 -232.839.071 -147.108.129 -104.010.878 -35.297.937
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
317.961 1.274.935 346.301 5.889.360
BRÜT KAR (ZARAR)
317.961 1.274.935 346.301 5.889.360
Genel Yönetim Giderleri
17 -567.672 -602.159 -276.511 -347.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.934 3.774 998 1.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-247.777 676.550 70.788 5.543.635
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-247.777 676.550 70.788 5.543.635
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-247.777 676.550 70.788 5.543.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-247.777 676.550 70.788 5.543.635
DÖNEM KARI (ZARARI)
-247.777 676.550 70.788 5.543.635
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22 -247.777 676.550 70.788 5.543.635
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00004000 0,00023000 0,00001000 0,00185000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.000 -36.069 -12.093 -21.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -5.000 -36.069 -12.093 -21.162
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.000 -36.069 -12.093 -21.162
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-252.777 640.481 58.695 5.522.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-252.777 640.481 58.695 5.522.473
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955181
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