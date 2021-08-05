***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554Transferler536.665 10.304.191 -10.840.856 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.069 676.550 640.481 640.481Kar Payları-2.060.838 -2.060.838 -2.060.838Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 97.111 -20.041 932.033 13.715.544 676.550 45.401.197 45.401.197Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 278.452 -25.346 932.033 13.715.544 6.758.259 81.658.942 81.658.942Transferler6.758.259 -6.758.259 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.000 -247.777 -252.777 -252.777Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 278.452 -30.346 932.033 20.473.803 -247.777 81.406.165 81.406.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI142.616 -549.068Dönem Karı (Zararı)-247.777 676.550Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-247.777 676.550Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler500.254 -4.399.663Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 825 2.072Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.960.985 -2.727.917Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.960.985 -2.727.917Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.582 13.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 31.582 22.084Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -9.043Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.493.138 -1.686.859Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-109.861 3.162.647Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 13.841 -2.929.750İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)13.841 -2.929.750Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.068 -4.080İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.068 -4.080Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -34.688 -14.897Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.206 4.054.700İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -26.501 -62.280İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 17.295 4.116.980Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 714 -3.011Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-4 -77.454 2.059.685İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.1 -29 2.060.838İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-77.425 -1.153Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları142.616 -560.466Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 11.398YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.784.475 1.254.487Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-7.277.613 -432.372Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Alınan Faiz3.493.138 1.686.859FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -2.060.838Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler0 -2.060.838YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.641.859 -1.355.419NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.641.859 -1.355.419DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.178.541 31.312.313DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.536.682 29.956.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 40.536.682 44.178.541Finansal Yatırımlar6 41.562.523 38.245.895Ticari Alacaklar7 14.036 27.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar14.036 27.877Diğer Alacaklar8 8.011 5.439İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.011 5.439Peşin Ödenmiş Giderler9 34.927 239İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler34.927 239Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 13.474 13.474ARA TOPLAM82.169.653 82.471.465TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR82.169.653 82.471.465DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 3.042 3.867Tesis, Makine ve Cihazlar3.042 3.867Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 0 0Diğer Haklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler496 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler496 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.538 3.867TOPLAM VARLIKLAR82.173.191 82.475.332KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4-7 89.951 99.157İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.1 71.658 98.159İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 18.293 998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 11.297 12.247Diğer Borçlar8 14.348 90.138İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.2 5 34İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 14.343 90.104Kısa Vadeli Karşılıklar14 489.856 486.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14.1 26.732 23.354Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.1 463.124 463.124ARA TOPLAM605.452 688.020TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER605.452 688.020UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14.2 161.574 128.370Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar161.574 128.370Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER161.574 128.370TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER767.026 816.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar81.406.165 81.658.942Ödenmiş Sermaye15 60.000.000 60.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)278.452 278.452Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -30.346 -25.346Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.346 -25.346Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.346 -25.346Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler932.033 932.033Yasal Yedekler932.033 932.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 20.473.803 13.715.544Net Dönem Karı veya Zararı-247.777 6.758.259TOPLAM ÖZKAYNAKLAR81.406.165 81.658.942TOPLAM KAYNAKLAR82.173.191 82.475.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 233.157.032 148.383.064 104.357.179 41.187.297Satışların Maliyeti16 -232.839.071 -147.108.129 -104.010.878 -35.297.937TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)317.961 1.274.935 346.301 5.889.360BRÜT KAR (ZARAR)317.961 1.274.935 346.301 5.889.360Genel Yönetim Giderleri17 -567.672 -602.159 -276.511 -347.090Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.934 3.774 998 1.365ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-247.777 676.550 70.788 5.543.635FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-247.777 676.550 70.788 5.543.635Finansman Gelirleri0 0 0 0Finansman Giderleri20 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-247.777 676.550 70.788 5.543.635SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-247.777 676.550 70.788 5.543.635DÖNEM KARI (ZARARI)-247.777 676.550 70.788 5.543.635Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22 -247.777 676.550 70.788 5.543.635Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00004000 0,00023000 0,00001000 0,00185000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.000 -36.069 -12.093 -21.162Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -5.000 -36.069 -12.093 -21.162Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.000 -36.069 -12.093 -21.162TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-252.777 640.481 58.695 5.522.473Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-252.777 640.481 58.695 5.522.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955181BIST