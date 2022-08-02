***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 278.452 -25.346 932.033 13.715.544 6.758.259 81.658.942 81.658.942Transferler6.758.259 -6.758.259Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.000 -247.777 -252.777 -252.777Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 278.452 -30.346 932.033 20.473.803 -247.777 81.406.165 81.406.165Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 278.452 -17.216 1.273.745 18.848.782 12.426.561 92.810.324 92.810.324Transferler12.426.561 -12.426.561Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.462 636.689 -636.689 12.022.655 12.009.193 12.009.193Kar Payları-2.357.975 -2.357.975 -2.357.975Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 278.452 -30.678 1.910.434 28.280.679 12.022.655 102.461.542 102.461.542Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.484.767 142.616Dönem Karı (Zararı)12.022.655 -247.777Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.022.655 -247.777Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-747.955 500.254Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 12.654 825Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.564.654 3.960.985Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.564.654 3.960.985Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler44.285 31.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 44.285 31.582Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.369.548 -3.493.138İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.210.067 -109.861Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.318.894 13.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.318.894 13.841Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.289 -3.068İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.289 -3.068Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -52.361 -34.688Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.474 -9.206İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 13.474 -26.501İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 0 17.295Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 5.492 714Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler925.857 -77.454İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.357.253 -29İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.431.396 -77.425Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.484.767 142.616YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.559.703 -3.784.475Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-21.813.527 -7.277.613Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-115.724 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -115.724 0Alınan Faiz2.369.548 3.493.138FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.357.975 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler-2.357.975 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.432.911 -3.641.859NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.432.911 -3.641.859DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.966.377 44.178.541DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.533.466 40.536.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 35.533.466 43.966.377Finansal Yatırımlar6 70.412.985 50.164.112Ticari Alacaklar7 0 1.318.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 1.318.894Diğer Alacaklar8 15.781 14.492İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.781 14.492Peşin Ödenmiş Giderler9 53.069 707İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler53.069 707ARA TOPLAM106.015.301 95.464.582TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR106.015.301 95.464.582DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 105.403 2.333Tesis, Makine ve Cihazlar105.403 2.333Peşin Ödenmiş Giderler9 276 277TOPLAM DURAN VARLIKLAR105.679 2.610TOPLAM VARLIKLAR106.120.980 95.467.192KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 95.750 82.276İlişkili Taraflara Ticari Borçlar95.750 82.276Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 18.379 12.887Diğer Borçlar8 2.396.352 1.470.495İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-4 2.357.974 721İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar38.378 1.469.774Kısa Vadeli Karşılıklar14 919.209 916.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31.610 28.617Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar887.599 887.599ARA TOPLAM3.429.690 2.481.874TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.429.690 2.481.874UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 229.748 174.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar229.748 174.994TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER229.748 174.994TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.659.438 2.656.868ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar102.461.542 92.810.324Ödenmiş Sermaye15 60.000.000 60.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 278.452 278.452Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.678 -17.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.678 -17.216Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.678 -17.216Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.910.434 1.273.745Yasal Yedekler15 1.910.434 1.273.745Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 28.280.679 18.848.782Net Dönem Karı veya Zararı12.022.655 12.426.561TOPLAM ÖZKAYNAKLAR102.461.542 92.810.324TOPLAM KAYNAKLAR106.120.980 95.467.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 459.265.579 233.157.032 174.271.960 104.357.179Satışların Maliyeti16 -446.371.781 -232.839.071 -167.511.170 -104.010.878TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.893.798 317.961 6.760.790 346.301BRÜT KAR (ZARAR)12.893.798 317.961 6.760.790 346.301Genel Yönetim Giderleri17 -890.373 -567.672 -502.201 -276.511Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 19.230 1.934 15.792 998Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.022.655 -247.777 6.274.381 70.788FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.022.655 -247.777 6.274.381 70.788Finansman Giderleri20 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.022.655 -247.777 6.274.381 70.788Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.022.655 -247.777 6.274.381 70.788DÖNEM KARI (ZARARI)12.022.655 -247.777 6.274.381 70.788Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22 12.022.655 -247.777 6.274.381 70.788Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Zarar 22 0,00200000 -0,00004000 0,00105000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 -13.462 -5.000 10.468 -12.093Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.462 -5.000 10.468 -12.093Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.462 -5.000 10.468 -12.093TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.009.193 -252.777 6.284.849 58.695Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.009.193 -252.777 6.284.849 58.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051222BIST