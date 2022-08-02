***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
02.08.2022 18:19
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 278.452 -25.346 932.033 13.715.544 6.758.259 81.658.942 81.658.942
Transferler
6.758.259 -6.758.259
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.000 -247.777 -252.777 -252.777
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 278.452 -30.346 932.033 20.473.803 -247.777 81.406.165 81.406.165
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 278.452 -17.216 1.273.745 18.848.782 12.426.561 92.810.324 92.810.324
Transferler
12.426.561 -12.426.561
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.462 636.689 -636.689 12.022.655 12.009.193 12.009.193
Kar Payları
-2.357.975 -2.357.975 -2.357.975
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 278.452 -30.678 1.910.434 28.280.679 12.022.655 102.461.542 102.461.542
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.484.767 142.616
Dönem Karı (Zararı)
12.022.655 -247.777
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.022.655 -247.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-747.955 500.254
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 12.654 825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.564.654 3.960.985
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.564.654 3.960.985
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.285 31.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 44.285 31.582
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.369.548 -3.493.138
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.210.067 -109.861
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.318.894 13.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.318.894 13.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.289 -3.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.289 -3.068
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -52.361 -34.688
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.474 -9.206
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 13.474 -26.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 17.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.492 714
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
925.857 -77.454
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.357.253 -29
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.431.396 -77.425
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.484.767 142.616
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.559.703 -3.784.475
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-21.813.527 -7.277.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-115.724 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -115.724 0
Alınan Faiz
2.369.548 3.493.138
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.357.975 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
-2.357.975 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.432.911 -3.641.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.432.911 -3.641.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.966.377 44.178.541
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.533.466 40.536.682
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 35.533.466 43.966.377
Finansal Yatırımlar
6 70.412.985 50.164.112
Ticari Alacaklar
7 0 1.318.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 1.318.894
Diğer Alacaklar
8 15.781 14.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.781 14.492
Peşin Ödenmiş Giderler
9 53.069 707
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
53.069 707
ARA TOPLAM
106.015.301 95.464.582
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.015.301 95.464.582
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 105.403 2.333
Tesis, Makine ve Cihazlar
105.403 2.333
Peşin Ödenmiş Giderler
9 276 277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.679 2.610
TOPLAM VARLIKLAR
106.120.980 95.467.192
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7-4 95.750 82.276
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
95.750 82.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 18.379 12.887
Diğer Borçlar
8 2.396.352 1.470.495
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-4 2.357.974 721
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.378 1.469.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 919.209 916.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31.610 28.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
887.599 887.599
ARA TOPLAM
3.429.690 2.481.874
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.429.690 2.481.874
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 229.748 174.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
229.748 174.994
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.748 174.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.659.438 2.656.868
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
102.461.542 92.810.324
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 60.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 278.452 278.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.678 -17.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.678 -17.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.678 -17.216
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.910.434 1.273.745
Yasal Yedekler
15 1.910.434 1.273.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 28.280.679 18.848.782
Net Dönem Karı veya Zararı
12.022.655 12.426.561
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.461.542 92.810.324
TOPLAM KAYNAKLAR
106.120.980 95.467.192
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 459.265.579 233.157.032 174.271.960 104.357.179
Satışların Maliyeti
16 -446.371.781 -232.839.071 -167.511.170 -104.010.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.893.798 317.961 6.760.790 346.301
BRÜT KAR (ZARAR)
12.893.798 317.961 6.760.790 346.301
Genel Yönetim Giderleri
17 -890.373 -567.672 -502.201 -276.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 19.230 1.934 15.792 998
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.022.655 -247.777 6.274.381 70.788
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.022.655 -247.777 6.274.381 70.788
Finansman Giderleri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.022.655 -247.777 6.274.381 70.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.022.655 -247.777 6.274.381 70.788
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.022.655 -247.777 6.274.381 70.788
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22 12.022.655 -247.777 6.274.381 70.788
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Zarar 22 0,00200000 -0,00004000 0,00105000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -13.462 -5.000 10.468 -12.093
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.462 -5.000 10.468 -12.093
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.462 -5.000 10.468 -12.093
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.009.193 -252.777 6.284.849 58.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.009.193 -252.777 6.284.849 58.695
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051222
BIST