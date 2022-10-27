***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:25
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 278.452 -25.346 932.033 13.715.544 6.758.259 81.658.942 81.658.942
Transferler
341.712 6.416.547 -6.758.259
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.909 430.901 424.992 424.992
Kar Payları
-1.283.309 -1.283.309 -1.283.309
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 278.452 -31.255 1.273.745 18.848.782 430.901 80.800.625 80.800.625
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 278.452 -17.216 1.273.745 18.848.782 12.426.561 92.810.324 92.810.324
Transferler
12.426.561 -12.426.561
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.102 636.689 -636.689 45.911.825 45.812.723 45.812.723
Kar Payları
-2.357.975 -2.357.975 -2.357.975
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 278.452 -116.318 1.910.434 28.280.679 45.911.825 136.265.072 136.265.072
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.579.238 5.627.002
Dönem Karı (Zararı)
45.911.825 430.901
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.911.825 430.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.240.506 1.807.554
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 20.159 1.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.444.470 7.127.282
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -15.444.470 7.127.282
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-98.415 46.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -98.415 46.790
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.717.780 -5.367.698
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.717.780 -5.367.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.092.081 3.388.547
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.033.552 -9.326.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.033.552 -9.326.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 657 3.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 657 3.222
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -43.923 -26.787
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 53.243 -7.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 53.243 -25.676
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 17.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 13.002 640
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 918.492 12.745.626
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.357.253 1.288.764
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.438.761 11.456.862
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.579.238 5.627.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.671.151 -4.513.786
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-10.273.207 -9.881.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -115.724 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -115.724 0
Alınan Faiz
3.717.780 5.367.698
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.357.975 -1.283.309
Ödenen Temettüler
-2.357.975 -1.283.309
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.550.112 -170.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.550.112 -170.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.966.377 44.178.541
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.516.489 44.008.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 60.516.489 43.966.377
Finansal Yatırımlar
6 75.881.789 50.164.112
Ticari Alacaklar
7 3.352.446 1.318.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.352.446 1.318.894
Diğer Alacaklar
8 13.835 14.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.835 14.492
Peşin Ödenmiş Giderler
9 44.631 707
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 44.631 707
ARA TOPLAM
139.809.190 95.464.582
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.809.190 95.464.582
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 97.898 2.333
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 97.898 2.333
Peşin Ödenmiş Giderler
9 276 277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.174 2.610
TOPLAM VARLIKLAR
139.907.364 95.467.192
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7-4 135.519 82.276
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
135.519 82.276
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 25.889 12.887
Diğer Borçlar
8 2.388.987 1.470.495
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.357.974 721
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 31.013 1.469.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 922.766 916.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 35.167 28.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 887.599 887.599
ARA TOPLAM
3.473.161 2.481.874
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.473.161 2.481.874
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 169.131 174.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 169.131 174.994
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.131 174.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.642.292 2.656.868
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.265.072 92.810.324
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 60.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 278.452 278.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-116.318 -17.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.318 -17.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.318 -17.216
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.910.434 1.273.745
Yasal Yedekler
15 1.910.434 1.273.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 28.280.679 18.848.782
Net Dönem Karı veya Zararı
45.911.825 12.426.561
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.265.072 92.810.324
TOPLAM KAYNAKLAR
139.907.364 95.467.192
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 631.006.009 284.189.433 171.740.430 51.032.401
Satışların Maliyeti
16 -583.774.756 -282.854.381 -137.402.975 -50.015.310
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.231.253 1.335.052 34.337.455 1.017.091
BRÜT KAR (ZARAR)
47.231.253 1.335.052 34.337.455 1.017.091
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.343.675 -908.273 -453.302 -340.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 24.247 4.122 5.017 2.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.911.825 430.901 33.889.170 678.678
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.911.825 430.901 33.889.170 678.678
Finansman Giderleri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.911.825 430.901 33.889.170 678.678
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.911.825 430.901 33.889.170 678.678
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.911.825 430.901 33.889.170 678.678
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22 45.911.825 430.901 33.889.170 678.678
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00765000 0,00007000 0,00565000 0,00011000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -99.102 -5.909 -85.640 -909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -99.102 -5.909 -85.640 -909
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-99.102 -5.909 -85.640 -909
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.812.723 424.992 33.803.530 677.769
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.812.723 424.992 33.803.530 677.769
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074787
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