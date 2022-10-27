***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 278.452 -25.346 932.033 13.715.544 6.758.259 81.658.942 81.658.942Transferler341.712 6.416.547 -6.758.259Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.909 430.901 424.992 424.992Kar Payları-1.283.309 -1.283.309 -1.283.309Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 278.452 -31.255 1.273.745 18.848.782 430.901 80.800.625 80.800.625Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 278.452 -17.216 1.273.745 18.848.782 12.426.561 92.810.324 92.810.324Transferler12.426.561 -12.426.561Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-99.102 636.689 -636.689 45.911.825 45.812.723 45.812.723Kar Payları-2.357.975 -2.357.975 -2.357.975Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 278.452 -116.318 1.910.434 28.280.679 45.911.825 136.265.072 136.265.072Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.579.238 5.627.002Dönem Karı (Zararı)45.911.825 430.901Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)45.911.825 430.901Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-19.240.506 1.807.554Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 20.159 1.180Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-15.444.470 7.127.282Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -15.444.470 7.127.282Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-98.415 46.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -98.415 46.790Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.717.780 -5.367.698Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.717.780 -5.367.698İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.092.081 3.388.547Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.033.552 -9.326.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.033.552 -9.326.295Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 657 3.222İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 657 3.222Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -43.923 -26.787Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 53.243 -7.859İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 53.243 -25.676İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 0 17.817Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 13.002 640Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 918.492 12.745.626İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.357.253 1.288.764İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.438.761 11.456.862Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.579.238 5.627.002YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.671.151 -4.513.786Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-10.273.207 -9.881.484Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -115.724 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -115.724 0Alınan Faiz3.717.780 5.367.698FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.357.975 -1.283.309Ödenen Temettüler-2.357.975 -1.283.309YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.550.112 -170.093NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.550.112 -170.093DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.966.377 44.178.541DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ60.516.489 44.008.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 60.516.489 43.966.377Finansal Yatırımlar6 75.881.789 50.164.112Ticari Alacaklar7 3.352.446 1.318.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.352.446 1.318.894Diğer Alacaklar8 13.835 14.492İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 13.835 14.492Peşin Ödenmiş Giderler9 44.631 707İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 44.631 707ARA TOPLAM139.809.190 95.464.582TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR139.809.190 95.464.582DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 97.898 2.333Tesis, Makine ve Cihazlar10 97.898 2.333Peşin Ödenmiş Giderler9 276 277TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.174 2.610TOPLAM VARLIKLAR139.907.364 95.467.192KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 135.519 82.276İlişkili Taraflara Ticari Borçlar135.519 82.276İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 25.889 12.887Diğer Borçlar8 2.388.987 1.470.495İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 2.357.974 721İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 31.013 1.469.774Kısa Vadeli Karşılıklar14 922.766 916.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 35.167 28.617Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 887.599 887.599ARA TOPLAM3.473.161 2.481.874TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.473.161 2.481.874UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 169.131 174.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 169.131 174.994TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER169.131 174.994TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.642.292 2.656.868ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar136.265.072 92.810.324Ödenmiş Sermaye15 60.000.000 60.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 278.452 278.452Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-116.318 -17.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.318 -17.216Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.318 -17.216Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.910.434 1.273.745Yasal Yedekler15 1.910.434 1.273.745Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 28.280.679 18.848.782Net Dönem Karı veya Zararı45.911.825 12.426.561TOPLAM ÖZKAYNAKLAR136.265.072 92.810.324TOPLAM KAYNAKLAR139.907.364 95.467.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 631.006.009 284.189.433 171.740.430 51.032.401Satışların Maliyeti16 -583.774.756 -282.854.381 -137.402.975 -50.015.310TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.231.253 1.335.052 34.337.455 1.017.091BRÜT KAR (ZARAR)47.231.253 1.335.052 34.337.455 1.017.091Genel Yönetim Giderleri17 -1.343.675 -908.273 -453.302 -340.601Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 24.247 4.122 5.017 2.188ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.911.825 430.901 33.889.170 678.678FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.911.825 430.901 33.889.170 678.678Finansman Giderleri20 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.911.825 430.901 33.889.170 678.678Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.911.825 430.901 33.889.170 678.678DÖNEM KARI (ZARARI)45.911.825 430.901 33.889.170 678.678Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22 45.911.825 430.901 33.889.170 678.678Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00765000 0,00007000 0,00565000 0,00011000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 -99.102 -5.909 -85.640 -909Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -99.102 -5.909 -85.640 -909Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-99.102 -5.909 -85.640 -909TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.812.723 424.992 33.803.530 677.769Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.812.723 424.992 33.803.530 677.769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074787BIST