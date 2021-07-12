***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 09.06.2021Genel Kurul Tarihi 12.07.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Caddesi No:171 Metro City A Blok Kat: 17 1. Levent/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,4 - 2020 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 6.758.259,00TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 6.834.239,09TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 341.711,95TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 1.283.309,41TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 5.133.237,64-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 5.209.217,73-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması6 - Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerinde gerçekleşen istifa ve atamaların TTK 363. Maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,8 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2021 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2020 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2021 yılınd