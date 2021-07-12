***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 09.06.2021Genel Kurul Tarihi 12.07.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Caddesi No:171 Metro City A Blok Kat: 17 1. Levent/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,4 - 2020 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 6.758.259,00TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 6.834.239,09TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 341.711,95TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 1.283.309,41TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 5.133.237,64-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 5.209.217,73-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması6 - Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerinde gerçekleşen istifa ve atamaların TTK 363. Maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,8 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2021 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2020 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2021 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının 240.000.000TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025 yılına kadar uzatılması hususlarının ortakların onayına sunulmasına ve bu amaçla Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. Maddesinde yapılacak değişliklerin genel kurulun onayına sunulması14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması16 - Şirketin, 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,19 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ATLASYO 2020 GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 ATLAS Genel Kurul 2. Toplantısı bilgi notu 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 BAĞIMSIZ ÜYELERİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1.Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Sinem GÜCÜM'ün ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. 2.Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Yasemin HAKAN'a yetki verilmesine ilişkin olarak oybirliği ile karar verildi. 3.Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Abdullah ERGÜL tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi. 4.Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2020 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2020 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi. 5.Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 07.04.2021 Tarih ve 2021/09 Sayılı Kararı ile alınan 2020 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 6.758.259,00TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 6.834.239,09TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 341.711,95TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 1.283.309,41TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, dağıtılacak bu kârın 06/12/2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 5.133.237,64-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 5.209.217,73-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ( Yasal kayıtlara göre 5.133.237,64-TL kar) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin yönetim teklifi, Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. 6.Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken istifa eden ……………… TC kimlik numaralı Lokman KONDAKÇI istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca ……….. TC kimlik numaralı Hüseyin BÜRGE'nin atanmasına ve yeni atanan yönetim kurulu üyesinin görev süresinin yerine seçildiği kişinin görev süresi kadar olmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 01.07.2020 gün ve 2020/19 sayılı kararı ortağın onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. 7.Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada kullanılan oyların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar. 8.Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, …………….. T.C. Kimlik Numaralı Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU, …………….. T.C. Kimlik Numaralı Nuriye Eftelya TAŞDEMİR, ……………. T.C. kimlik numaralı Ceren DEŞEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ……………. T.C. kimlik numaralı Hüseyin BÜRGE'nin ve …………….. T.C. Kimlik Numaralı Mehmet ERDOĞAN'ın seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan, Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU, Nuriye Eftelya TAŞDEMİR ve Ceren DEŞEN'in Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, Hüseyin BÜRGE'nin ise Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve bu vakfa bağlı Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttüğü ve bu görevlere devam etmekte olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır. 9.Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31/03/2021 tarih ve 2021/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2021 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. 10.Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmış olan "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. 11.Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususundaki önerge Elektronik katılımcılarımızdan Murat SİPAHİ tarafından verilen 8.002TL'lik olumsuz oya karşılık 2.352.279,05TL'lik olumlu oya ile oyçokluğu ile kabul edildi. Başkaca önerge olmadığından oyçokluğu ile kabul edilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. 12.Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı. Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2021 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. 13.Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2021-2025) daha uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 240.000.000TL'ye çıkarılması amacıyla, Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 100.000.000TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının 240.000.000TL'ye çıkarılması ve kullanım izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2021-2025) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 11. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2021 tarih ve 3804 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2021 gün ve E.62726641 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu. Bu sırada elektronik katılımcılarımızdan Murat SİPAHİ tarafından öneri ekranından "Kayıtlı sermaye tavanını sermayenin dört katı bir rakama artırma niyetine bağlı olarak şirketin yatırım yapacağı yeni iş kolları ve sektörler olacak mı eğer var ise hangi sektörler düşünülüyor" şeklinde bir soru geldi. Bu soruya karşılık Şirket Genel Müdürü cevaben "bu konuda özel bir açıklama yapmamız doğru değildir. Şirketimizin mevcut faaliyet alanının devamı için kayıtlı sermaye tavanı artırım kararı alınmıştır." Şeklinde cevap verildi. 14.Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı. 15.Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı. 16.Gündemin on altıncı maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'ta duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun 16. Sayfasında yer alan (4) numaralı dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı. 17.Gündemin on yedinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı. 18.Gündemin on sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar edildi. 19.Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi. 12.07.2021 Saat: 11:40Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 yılı olağan genel kurul tutanağı .pdf - TutanakEK: 2 2020 Yılı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı olağan Genel Kurul toplantısı Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 12 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgiler ekte pdf olarak verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950264BIST