***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.04.2022Genel Kurul Tarihi 18.05.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Caddesi No:171 Metro City A Blok Kat: 17 1. Levent/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,4 - 2021 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 12.426.561,00TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 12.733.789,29TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 636.689,46TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 2.357.974,31TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 9.431.897,23-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 9.739.125,52-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2021 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2022 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması14 - Şirketin, 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,17 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ATLAS bilgi notu 2021. Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ATLASYO 2021 NİSAPTAN ERTELENEN GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY'ın ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Yasemin HAKAN'a yetki verilmesine ilişkin olarak oybirliği ile karar verildi.3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Cansın EROL tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2021 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2021 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 17.03.2022 Tarih ve 2022/08 Sayılı Kararı ile alınan 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 12.426.561,00TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 12.733.789,29TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 636.689,46TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 2.357.974,31TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, kar dağıtımının 7 Aralık 2022 tarihine kadar yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 9.431.897,23-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 9.739.125,52-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin yönetim teklifi, Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.6. Gündemin altıncı maddesi gereğince maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada kullanılan oyların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, ...... T.C. Kimlik Numaralı Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU, ..... T.C. Kimlik Numaralı Nuriye Eftelya TAŞDEMİR, ..... T.C. kimlik numaralı Ceren DEŞEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ..... T.C. kimlik numaralı Hüseyin BÜRGE'nin ve ..... T.C. Kimlik Numaralı Hasan Tuncay EROL'un seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan, Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU, Nuriye Eftelya TAŞDEMİR ve Ceren DEŞEN'in Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tuncay EROL'un Upfield Mena Şirketinde Mali İşler ve Finans sorumlusu görevinde bulunduğu, Hüseyin BÜRGE'nin ise Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve bu vakfa bağlı Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttüğü ve bu görevlere devam etmekte olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 14.02.2022 tarih ve 2022/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2022 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmış olan "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu.10. Gündemin onuncu maddesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2022 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'ta duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun 20-21. Sayfalarında yer alan (4) numaralı dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı Bu konuda söz alan olmadı.15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.16. Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar edildi17. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi. Saat: 15:15BAKANLIK GÖREVLİMustafa KENDİTOPLANTI BAŞKANIÖzgür YANARTOPLANTI YAZMANISinem GÜCÜM OKTAYOY TOPLAMA MEMURUŞule Kader ADIGÜZELHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 ATLAS - 2021 2. GK TUTANAK1.pdf - TutanakEK: 2 hazirun1_1184591652875285948.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 BAĞIMSIZ ÜYE BAĞIMSIZLIK BEYANI1.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 BAĞIMSIZ ÜYE BAĞIMSIZLIK BEYANI2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031263BIST