***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 4.800.373,99 14.472.989,29 27,12TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 1.000.000,06 4.030.000,24 7,55TOPLAM 1.000.000,06 4.030.000,24 7,55GRUP TOPLAMI 1.000.000,06 4.030.000,24 7,55İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 500.001,64 3.325.007,57 6,23Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,19 0TOPLAM 0,05 0,19 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriSODA 500.000 3.325.000 6,23TOPLAM 500.000 3.325.000 6,23Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 2,57 0KRDMD 0,08 0,21 0TOPLAM 0,36 2,78 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 1,63 0TOPLAM 0,63 1,63 0Diğer İmalat SanayiiANACM 0,44 2,07 0SISE 0,16 0,9 0TOPLAM 0,6 2,97 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0 0,1 0Toptan TicaretMGROS 0 0,1 0TOPLAM 0 0,1 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,15 0UlaştırmaTHYAO 0,23 3,15 0TOPLAM 0,23 3,15 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 3.300.003,07 7.116.018,5 13,34Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,8 6,57 0YKBNK 0,05 0,15 0HALKB 300.000 2.076.000 3,89TOPLAM 300.000,85 2.076.006,72 3,89Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISGEN 0,17 0,75 0TOPLAM 0,17 0,75 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 0,88 0KCHOL 0,02 0,37 0SAHOL 0,49 4,74 0VANET 0,18 0,26 0ENKAI 0,33 2,33 0TOPLAM 1,16 8,58 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıVKGYO 0,89 2,45 0MRGYO 3.000.000 5.040.000 9,45TOPLAM 3.000.000,89 5.040.002,45 9,45Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 368,99 1.959,73 0BilişimFONET 0,99 9,33 0ARDYZ 368 1.950,4 0TOPLAM 368,99 1.959,73 0SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 03/02/2020 TRT010420T19 10,58 353.261,12 2,47 31/01/2020 9,4138 724037761329885927 143.195 2,47 353.261,12 0,91 0,66REPO 03/02/2020 TRT050624T19 10,58 1.501.356,16 1 31/01/2020 11,6223 724037761330069445 1.504.085 1 1.501.356,16 3,86 2,81REPO 03/02/2020 TRT050624T19 10,58 17.015.369,86 1 31/01/2020 11,6223 724037761330069446 17.046.230 1 17.015.369,86 43,76 31,89REPO 03/02/2020 TRT050624T19 10,58 3.002.712,33 1 31/01/2020 11,6223 724037761330069453 3.008.165 1 3.002.712,33 7,72 5,63REPO 03/02/2020 TRT050624T19 10,58 17.015.369,86 1 31/01/2020 11,6223 724037761330069454 17.046.230 1 17.015.369,86 43,75 31,89GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 38.888.069,33 38.747.905 38.888.069,33 100 72,88ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 43.688.443,32 38.747.905 53.361.058,62 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ53.361.058,34 % 0 % 108,3B. HAZIR DEĞERLER562,39 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar562,39 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)3.446.473,67 % 0 % 6,99a) Takastan Alacaklar3.429.000,01 % 99,49 % 6,96b) Diğer Alacaklar17.473,66 % 0,51 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)10.710,98 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-7.547.930,52 % 0 -% 15,32a) Takasa Borçlar-7.379.950,4 % 97,77 -% 14,98b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-167.980,12 % 2,23 -% 0,34NET VARLIK DEĞERİ49.270.874,86 % 0 % 100Pay Sayısı3.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,64 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama31.01.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816653BIST