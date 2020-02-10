***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 1.000.373,97 3.942.847,15 7,66TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 1.000.000,06 3.940.000,24 7,65GRUP TOPLAMI 1.000.000,06 3.940.000,24 7,65İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,63 7,33 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,19 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,76 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,63 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,75 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0,11 0Toptan TicaretTOPLAM 0 0,11 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,33 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,33 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 3,06 18,77 0Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 0,84 6,86 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,75 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1,16 8,7 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 0,89 2,46 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 368,99 2.817,37 0,01BilişimTOPLAM 368,99 2.817,37 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 10/02/2020 TRT020322T17 11,23 20.018.460,27 1,03 07/02/2020 11,8791 724315113138000912 19.418.810 1,03 20.018.460,27 42,1 38,88REPO 10/02/2020 TRT020322T17 11,23 20.018.460,27 1,03 07/02/2020 11,8791 724315113138000926 19.418.810 1,03 20.018.460,27 42,1 38,88REPO 10/02/2020 TRT100620T16 9 6.004,44 0,6 07/02/2020 9,4139 724315113138001006 10.000 0,6 6.004,44 0,01 0,01REPO 10/02/2020 TRT240227T17 11,23 7.506.922,6 1,05 07/02/2020 11,8791 724315113138000956 7.110.310 1,06 7.506.922,6 15,79 14,57GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 47.549.847,58 45.957.930 47.549.847,58 100 92,34ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 48.550.221,55 45.957.930 51.492.694,73 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ51.492.694,45 % 0 % 105,51B. HAZIR DEĞERLER1.148,31 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.148,31 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.326.714,08 % 0 % 4,77a) Takastan Alacaklar2.309.101,42 % 99,24 % 4,73b) Diğer Alacaklar17.612,66 % 0,76 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)10.710,98 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-5.026.913,77 % 0 -% 10,3a) Takasa Borçlar-4.899.309,04 % 97,46 -% 10,04b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-127.604,73 % 2,54 -% 0,26NET VARLIK DEĞERİ48.804.354,05 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,63 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07/02/2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818048BIST