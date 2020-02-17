***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 2.225.373,97 11.831.662,82 20,79TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 1.225.000,06 4.655.000,23 8,18GRUP TOPLAMI 1.225.000,06 4.655.000,23 8,18İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,63 7,1 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,21 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,71 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,52 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,66 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0 0,1 0Toptan TicaretTOPLAM 0 0,1 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,42 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,42 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 1.000.003,06 7.170.018,39 12,6Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.000,84 7.170.006,58 12,6Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,74 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1,16 8,6 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 0,89 2,47 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 368,99 6.633,58 0,01BilişimTOPLAM 368,99 6.633,58 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 17/02/2020 TRT020823T11 10,51 5.004.315,07 1,97 14/02/2020 11,066 724592190068244354 2.532.095 1,98 5.004.315,07 11,1 8,78REPO 17/02/2020 TRT100620T16 10,51 53.039,21 0,76 14/02/2020 9,4138 724592190068056807 70.000 0,76 53.039,21 0,12 0,09REPO 17/02/2020 TRT110226T13 10,51 13.511.717,26 1 14/02/2020 11,1326 724592190068245651 13.450.655 1 13.511.717,26 29,95 23,73REPO 17/02/2020 TRT110226T13 10,51 6.505.641,64 1 14/02/2020 11,1326 724592190068245652 6.476.240 1 6.505.641,64 14,43 11,44REPO 17/02/2020 TRT270923T11 10,51 12.010.405,48 0,94 14/02/2020 11,1215 724592190068245347 12.803.595 0,94 12.010.405,48 26,64 21,1REPO 17/02/2020 TRT270923T11 10,51 8.006.936,99 0,94 14/02/2020 11,1215 724592190068245348 8.535.735 0,94 8.006.936,99 17,76 14,07GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 45.092.055,65 43.868.320 45.092.055,65 100 79,21ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 47.317.429,62 43.868.320 56.923.718,47 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ56.923.718,22 % 0 % 116,74B. HAZIR DEĞERLER1.240,84 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.240,84 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.483.782,93 % 0 % 5,09a) Takastan Alacaklar2.465.750,02 % 99,27 % 5,06b) Diğer Alacaklar18.032,91 % 0,73 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)11.890,98 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-10.658.961,5 % 0 -% 21,86a) Takasa Borçlar-10.518.000 % 98,68 -% 21,57b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-140.961,5 % 1,32 -% 0,29NET VARLIK DEĞERİ48.761.671,47 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,63 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama14/02/2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819457BIST