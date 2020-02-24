***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 5.037.259,97 18.344.231,5 34,02TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 1.225.000,06 4.471.250,22 8,29GRUP TOPLAMI 1.225.000,06 4.471.250,22 8,29İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,63 6,83 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,15 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,67 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,41 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,6 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0 0,1 0Toptan TicaretTOPLAM 0 0,1 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,34 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,34 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 3.811.889,06 13.867.512,81 25,72Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.100.000,84 7.345.006,24 13,62Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,62 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1,16 8,32 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.711.886,89 6.522.497,63 12,1Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 368,99 5.458,2 0,01BilişimTOPLAM 368,99 5.458,2 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 24/02/2020 TRT010420T19 9,5 41.032,01 2,49 21/02/2020 9,9618 724869541876447803 16.495 2,49 41.032,01 0,12 0,08REPO 24/02/2020 TRT060825T15 10,95 20.018.000 0,98 21/02/2020 11,5665 724869541876443709 20.332.755 0,98 20.018.000 56,27 37,12REPO 24/02/2020 TRT111120T18 11,25 6.005.547,95 1,04 21/02/2020 11,9014 724869541876446273 5.778.125 1,04 6.005.547,95 16,88 11,14REPO 24/02/2020 TRT240227T17 11,25 9.508.784,25 0,99 21/02/2020 11,9014 724869541876446272 9.558.685 0,99 9.508.784,25 26,73 17,64GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 35.573.364,21 35.686.060 35.573.364,21 100 65,98ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 40.610.624,18 35.686.060 53.917.595,71 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ53.917.595,42 % 0 % 111,85B. HAZIR DEĞERLER1.381,86 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.381,86 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.985.877,77 % 0 % 4,12a) Takastan Alacaklar1.968.404,11 % 99,12 % 4,08b) Diğer Alacaklar17.473,66 % 0,88 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)11.890,98 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-7.709.967,2 % 0 -% 15,99a) Takasa Borçlar-7.562.141,22 % 98,08 -% 15,69b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-147.825,98 % 1,92 -% 0,31NET VARLIK DEĞERİ48.206.778,83 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,61 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama21.02.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821143BIST