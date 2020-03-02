***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.03.2020 16:27
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 373,99 4.971,06 0,02
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,2 0
TOPLAM 0,06 0,2 0
GRUP TOPLAMI 0,06 0,2 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1,64 6,4 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,13 0
TOPLAM 0,05 0,13 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 2,27 0
KRDMD 0,08 0,2 0
TOPLAM 0,36 2,47 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 1,38 0
TOPLAM 0,63 1,38 0
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 0,44 1,64 0
SISE 0,16 0,78 0
TOPLAM 0,6 2,42 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0 0,09 0
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,09 0
TOPLAM 0 0,09 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,7 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 2,7 0
TOPLAM 0,23 2,7 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 3,07 15,75
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,8 5,37 0
YKBNK 0,05 0,11 0
TOPLAM 0,85 5,48 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISGEN 0,17 0,54 0
TOPLAM 0,17 0,54 0,14 0,79 0
KCHOL 0,02 0,33 0
SAHOL 0,49 4,14 0
VANET 0,18 0,22 0
ENKAI 0,33 2,13 0
TOPLAM 1,16 7,61 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
VKGYO 0,89 2,12 0
TOPLAM 0,89 2,12 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 368,99 4.945,92 0,02
Bilişim
FONET 0,99 7,36 0
ARDYZ 368 4.938,56 0,02
TOPLAM 368,99 4.945,92 0,02
Savunma
TOPLAM 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 02/03/2020 TRT020823T11 11,03 12.010.849,32 1,98 28/02/2020 11,6223 725146343928829774 6.050.415 1,99 12.010.849,32 40,04 40,03
REPO 02/03/2020 TRT050624T19 11,03 8.007.232,88 1 28/02/2020 11,6223 725146343928829775 7.984.640 100.283 8.007.232,88 26,69 26,69
REPO 02/03/2020 tr/Bildirim/823321
BIST