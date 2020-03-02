***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 373,99 4.971,06 0,02TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 0,06 0,2 0TOPLAM 0,06 0,2 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,2 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,64 6,4 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,13 0TOPLAM 0,05 0,13 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 2,27 0KRDMD 0,08 0,2 0TOPLAM 0,36 2,47 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 1,38 0TOPLAM 0,63 1,38 0Diğer İmalat SanayiiANACM 0,44 1,64 0SISE 0,16 0,78 0TOPLAM 0,6 2,42 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0 0,09 0Toptan TicaretMGROS 0 0,09 0TOPLAM 0 0,09 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,7 0UlaştırmaTHYAO 0,23 2,7 0TOPLAM 0,23 2,7 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 3,07 15,75Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,8 5,37 0YKBNK 0,05 0,11 0TOPLAM 0,85 5,48 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISGEN 0,17 0,54 0TOPLAM 0,17 0,54 0,14 0,79 0KCHOL 0,02 0,33 0SAHOL 0,49 4,14 0VANET 0,18 0,22 0ENKAI 0,33 2,13 0TOPLAM 1,16 7,61 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıVKGYO 0,89 2,12 0TOPLAM 0,89 2,12 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 368,99 4.945,92 0,02BilişimFONET 0,99 7,36 0ARDYZ 368 4.938,56 0,02TOPLAM 368,99 4.945,92 0,02SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 02/03/2020 TRT020823T11 11,03 12.010.849,32 1,98 28/02/2020 11,6223 725146343928829774 6.050.415 1,99 12.010.849,32 40,04 40,03REPO 02/03/2020 TRT050624T19 11,03 8.007.232,88 1 28/02/2020 11,6223 725146343928829775 7.984.640 100.283 8.007.232,88 26,69 26,69REPO 02/03/2020 tr/Bildirim/823321BIST