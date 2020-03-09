***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 6.424.192,97 16.316.733,5 29,28TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 1.000.000,06 3.270.000,2 5,87GRUP TOPLAMI 1.000.000,06 3.270.000,2 5,87İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,63 6,55 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,14 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,65 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,35 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,41 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0 0,09 0Toptan TicaretTOPLAM 0 0,09 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,56 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,56 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 5.423.822,06 13.041.034,65 23,4Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.000,84 6.030.005,92 10,82Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,54 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1,16 8,06 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.423.819,89 7.011.020,13 12,58Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZ