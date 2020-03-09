***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
09.03.2020 13:17
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 6.424.192,97 16.316.733,5 29,28
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 1.000.000,06 3.270.000,2 5,87
GRUP TOPLAMI 1.000.000,06 3.270.000,2 5,87
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1,63 6,55 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,14 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 2,65 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,63 1,35 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,41 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0 0,09 0
Toptan Ticaret
TOPLAM 0 0,09 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,56 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 2,56 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 5.423.822,06 13.041.034,65 23,4
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.000.000,84 6.030.005,92 10,82
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,54 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 1,16 8,06 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 4.423.819,89 7.011.020,13 12,58
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZ