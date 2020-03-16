***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 6.274.192,97 11.695.522,42 30,68TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 500.000,06 1.400.000,17 3,67GRUP TOPLAMI 500.000,06 1.400.000,17 3,67İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,63 5,72 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,17 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,37 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,31 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 1,87 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0 0,08 0Toptan TicaretTOPLAM 0 0,08 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,1 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,1 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 5.773.822,06 10.291.288,27 27Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 850.000,84 4.576.505,24 12,01Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,39 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1.500.001,16 1.515.007,26 3,97Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.423.819,89 4.199.775,38 11,02Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 368,99 4.226,08 0,01BilişimTOPLAM 368,99 4.226,08 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 16/03/2020 TRT070727T13 10,72 5.504.836,99 1,43 13/03/2020 11,2882 725700772667060852 3.858.010 1,43 5.504.836,99 20,83 14,44REPO 16/03/2020 TRT110827T16 10,72 14.512.752,05 0,92 13/03/2020 11,2882 725700772667060851 15.765.310 0,92 14.512.752,05 54,93 38,07REPO 16/03/2020 TRT120820T12 10,72 2.001.763,84 1,04 13/03/2020 11,3216 725700772667055821 1.931.145 1,04 2.001.763,84 7,58 5,25REPO 16/03/2020 TRT160920T25 10,72 398.310,77 0,92 13/03/2020 9,9618 725700772666820317 433.130 0,92 398.310,77 1,51 1,04REPO 16/03/2020 TRT261022T10 10,72 4.003.527,67 2,09 13/03/2020 11,3216 725700772667055822 1.912.375 2,09 4.003.527,67 15,15 10,52GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 26.421.191,32 23.899.970 26.421.191,32 100 69,32ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 32.695.384,29 23.899.970 38.116.713,74 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ38.116.713,46 % 0 % 88,12B. HAZIR DEĞERLER470,67 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar470,67 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)5.256.015,26 % 0 % 12,15a) Takastan Alacaklar5.241.905,16 % 99,73 % 12,12b) Diğer Alacaklar14.110,1 % 0,27 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)30.241,59 % 0 % 0,07D. BORÇLAR (-)-145.839,49 % 0 -% 0,34a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-145.839,49 % 100 -% 0,34NET VARLIK DEĞERİ43.257.601,49 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,44 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama13.03.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829339BIST