***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 2.924.192,98 2.805.977,53 6,63TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 0,06 0,16 0TOPLAM 0,06 0,16 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,16 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,64 5,51 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,21 0TOPLAM 0,05 0,21 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 2,02 0KRDMD 0,08 0,14 0TOPLAM 0,36 2,16 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 30.03.2020 TRT050624T35 9,55 0 1.000.793,15 1,14 27.03.2020 10,1267 726254926527602550 876.125 1,14 1.000.793,15 2,54 2,37REPO 30.03.2020 TRT070727T13 9,55 0 2.001.586,3 1,44 27.03.2020 10,1267 726254926527602000538 1.392.990 1,44 2.001.586,3 5,07 4,73REPO 30.03.2020 TRT130520T14 9,55 0 471.298,08 0,87 27.03.2020 816 726254926527621545 540.000 0,87 471.298,08 1,19 1,11REPO 30.03.2020 TRT170822T15 9,55 0 18.014.276,71 0,95 27.03.2020 10,1267 726254926527602496 18.973.785 0,95 18.014.276,71 45,6 42,58REPO 30.03.2020 TRT170822T15 9,55 0 18.014.276,71 0,95 27.03.2020 10,1267 726254926527602539 18.973.785 0,95 18.014.276,71 45,6 42,58GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 39.502.230,95 40.756.685 39.502.230,95 100 93,37ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 42.426.423,93 40.756.685 42.308.208,48 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.308.208,21 % 0 % 100,31B. HAZIR DEĞERLER1.775,43 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.775,43 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)14.110,09 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklar-0,01 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar14.110,1 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)30.241,59 % 0 % 0,07D. BORÇLAR (-)-176.988,79 % 100 -% 0,42a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-176.988,79 % 100 -% 0,42NET VARLIK DEĞERİ42.177.346,53 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,41 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27.03.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833238BIST