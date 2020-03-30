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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

30.03.2020 14:24
GÜNCEL HABERLER



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 2.924.192,98 2.805.977,53 6,63
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,16 0
TOPLAM 0,06 0,16 0
GRUP TOPLAMI 0,06 0,16 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1,64 5,51 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,21 0
TOPLAM 0,05 0,21 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 2,02 0
KRDMD 0,08 0,14 0
TOPLAM 0,36 2,16 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 30.03.2020 TRT050624T35 9,55 0 1.000.793,15 1,14 27.03.2020 10,1267 726254926527602550 876.125 1,14 1.000.793,15 2,54 2,37
REPO 30.03.2020 TRT070727T13 9,55 0 2.001.586,3 1,44 27.03.2020 10,1267 726254926527602000538 1.392.990 1,44 2.001.586,3 5,07 4,73
REPO 30.03.2020 TRT130520T14 9,55 0 471.298,08 0,87 27.03.2020 816 726254926527621545 540.000 0,87 471.298,08 1,19 1,11
REPO 30.03.2020 TRT170822T15 9,55 0 18.014.276,71 0,95 27.03.2020 10,1267 726254926527602496 18.973.785 0,95 18.014.276,71 45,6 42,58
REPO 30.03.2020 TRT170822T15 9,55 0 18.014.276,71 0,95 27.03.2020 10,1267 726254926527602539 18.973.785 0,95 18.014.276,71 45,6 42,58
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 39.502.230,95 40.756.685 39.502.230,95 100 93,37
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 42.426.423,93 40.756.685 42.308.208,48 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
42.308.208,21 % 0 % 100,31
B. HAZIR DEĞERLER
1.775,43 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.775,43 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
14.110,09 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
-0,01 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
14.110,1 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.241,59 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-176.988,79 % 100 -% 0,42
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-176.988,79 % 100 -% 0,42
NET VARLIK DEĞERİ
42.177.346,53 % 0 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,41 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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27.03.2020 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833238


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KNFRT 6,60 10.983.715 % 10,00  
TIRE 5,72 27.276.222 % 10,00  
AYCES 10,60 1.726.633 % 9,96  
SKTAS 2,32 5.694.386 % 9,95  
MAALT 54,40 2.495.492 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1244 8,1651 % 1,53  
Frank 6,8231 6,8642 % 0,97  
Riyal 1,7390 1,7478 % 1,59  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.623 -6,11  
Altın Gr. 341 341 3,33  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,02 14,08 -0,39  
Gümüş Gr. 2,95 2,96 -0,04  
B. Petrol 26,34 26,34 -1,61  
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