***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 1.300.373,98 2.616.033,3 5,94TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,18 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,18 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,63 5,88 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,18 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,25 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,42 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,03 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0,09 0Toptan TicaretTOPLAM 0 0,09 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,05 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,05 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 1.300.003,06 2.611.013,25 5,93Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 300.000,84 1.371.004,4 3,11Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,48 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1,16 6,61 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 1.000.000,89 1.240.001,76 2,82Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 369 5.011,85 0,01BilişimTOPLAM 369 5.011,85 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 06.04.2020 TRT060825T15 9,51 0 20.014.975,34 1 03.04.2020 9,5341 726532278335515810 20.070.775 1 20.014.975,34 48,32 45,45REPO 06.04.2020 TRT070727T13 9,51 0 4.503.365,75 1,44 03.04.2020 9,5232 726532278335518252 3.125.105 1,44 4.503.365,75 10,87 10,23REPO 06.04.2020 TRT080328T15 9,51 0 1.000.739,73 0,93 03.04.2020 9,4138 726532278335440111 1.075.525 0,93 1.000.739,73 2,42 2,27REPO 06.04.2020 TRT130520T14 9,51 0 91.058,34 0,83 03.04.2020 8,1096 726532278335476062 110.000 0,83 91.058,34 0,22 0,21REPO 06.04.2020 TRT130520T14 9,51 0 300.192,33 0,87 03.04.2020 8,1096 726532278335476115 345.000 0,87 300.192,33 0,72 0,68REPO 06.04.2020 TRT210721T11 9,51 0 15.511.593,15 2,29 03.04.2020 9,5232 726532278335518251 6.783.160 2,29 15.511.593,15 37,45 35,22GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 41.421.924,64 31.509.565 41.421.924,64 100 94,06ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 42.722.298,62 44.037.957,94 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ44.037.957,66 % 0 % 103,52B. HAZIR DEĞERLER1.665,27 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.665,27 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)14.110,09 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklar-0,01 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar14.110,1 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)29.280,81 % 100 % 0,07D. BORÇLAR (-)-1.541.493,57 % 100 -% 3,62a) Takasa Borçlar-1.383.000 % 89,72 -% 3,25b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-158.493,57 % 10,28 -% 0,37NET VARLIK DEĞERİ42.541.520,26 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,42 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03.04.2020 tarihli portföy değer tablosu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835076BIST