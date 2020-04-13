***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 1.000.373,98 1.406.803,18 3,31TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,19 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,19 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,63 6,1 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,18 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,25 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,51 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,16 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0 0,1 0Toptan TicaretTOPLAM 0 0,1 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,25 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,25 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 1.000.003,06 1.400.014,43 3,29Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 0,84 4,97 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,54 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1,16 6,98 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 1.000.000,89 1.400.001,94 3,29Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 369 6.780,11 0,02BilişimTOPLAM 369 6.780,11 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 20.000 31,5 0 0 0 32,2 644.000 1,57 1,51REPO 13.04.2020 TRT180123T10 8,86 0 18.513.684,93 0,97 10.04.2020 9,4138 726808805509983316 19.047.985 0,97 18.513.684,93 45,04 43,55REPO 13.04.2020 TRT180123T10 8,86 0 18.513.684,93 0,97 10.04.2020 9,4138 726808805509983320 19.047.985 0,97 18.513.684,93 45,05 43,56REPO 13.04.2020 TRT230222T13 8,86 0 428.281,42 2,15 10.04.2020 8,3259 726808805509910949 198.865 2,15 428.281,42 1,04 1,01REPO 13.04.2020 TRT280628T18 8,86 0 1.501.109,59 1,25 10.04.2020 9,4138 726808805509983319 1.200.120 1,25 1.501.109,59 3,65 3,53REPO 13.04.2020 TRT280628T18 8,86 0 1.501.109,59 1,25 10.04.2020 9,4138 726808805509983324 1.200.120 1,25 1.501.109,59 3,65 3,53GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 40.477.870,46 40.695.075 41.101.870,46 100 96,69ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 41.478.244,44 42.508.673,64 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.508.673,35 % 0 % 99,26B. HAZIR DEĞERLER813,63 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar813,63 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)835.860,09 % 100 % 1,95a) Takastan Alacaklar821.749,99 % 98,31 % 1,92b) Diğer Alacaklar14.110,1 % 1,69 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)29.280,81 % 100 % 0,07D. BORÇLAR (-)-547.466,6 % 100 -% 1,28a) Takasa Borçlar-418.250 % 76,4 -% 0,98b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-129.216,6 % 23,6 -% 0,3NET VARLIK DEĞERİ42.827.161,28 % 100 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,43İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama10.04.2020 tarihli portföy değer tablosu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837532BIST