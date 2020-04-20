***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 6.700.373,98 10.094.175,09 23TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,21 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,21 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 800.001,63 1.376.006,49 3,13Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,21 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 800.000 1.376.000 3,13Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,42 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,53 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,33 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.000.000 1.890.000,12 4,31Toptan TicaretTOPLAM 1.000.000 1.890.000,12 4,31Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,42 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,42 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 4.900.003,06 6.821.014,41 15,54Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 0,84 4,7 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,54 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1.400.001,16 1.736.007,04 3,96Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.500.000,89 5.085.002,13 11,58Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 369 7.151,44 0,02BilişimTOPLAM 369 7.151,44 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 10.000 31,5 06.04.2020 0 0 0 33,5 335.000 0,99 0,76BYF TRYFNBK00055 0 0 334 34,23 16.04.2020 0 0 0 33,5 11.189 0,03 0,03BYF TRYFNBK00055 0 0 103 34,27 16.04.2020 0 0 0 33,5 3.450,5 0,01 0,01BYF TRYFNBK00055 0 0 14.563 34,26 16.04.2020 0 0 0 33,5 487.860,5 1,44 1,11REPO 17.04.2020 TRT041126T11 9,22 0 10.007.602,74 1,03 17.04.2021 9,8675 727085882440379565 9.740.805 1,03 10.007.602,74 29,61 22,8REPO 17.04.2020 TRT070727T13 9,22 0 2.501.900,68 1,3 17.04.2022 9,8675 727085882440379564 1.916.550 1,31 2.501.900,68 7,4 5,7REPO 17.04.2020 TRT110226T13 9,22 0 8.006.082,19 0,86 17.04.2023 9,8675 727085882440379123 9.318.175 0,86 8.006.082,19 23,69 18,23REPO 17.04.2020 TRT111120T18 9,22 0 12.009.123,29 1,06 17.04.2024 9,8675 727085882440379124 11.361.735 1,06 12.009.123,29 35,54 27,36REPO 17.04.2020 TRT130520T14 9,22 0 437.286,98 0,87 17.04.2025 8,315 727085882440332009 500.000 0,87 437.286,98 1,29 1GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 32.986.995,88 32.837.265 33.799.495,88 100 77ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 39.687.369,86 43.893.670,97 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ43.893.670,69 % 0 % 100,64B. HAZIR DEĞERLER838,32 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar838,32 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)347.310,09 % 100 % 0,8a) Takastan Alacaklar333.199,99 % 95,94 % 0,76b) Diğer Alacaklar14.110,1 % 4,06 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)29.280,81 % 0 % 0,07D. BORÇLAR (-)-654.606,65 % 0 -% 1,5a) Takasa Borçlar-513.836,65 % 78,05 -% 1,18b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-140.770,01 % 21,5 -% 0,32NET VARLIK DEĞERİ43.616.493,26 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,4539İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama17.04.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839288BIST