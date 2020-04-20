***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
20.04.2020 15:40
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 6.700.373,98 10.094.175,09 23
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0,06 0,21 0
GRUP TOPLAMI 0,06 0,21 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 800.001,63 1.376.006,49 3,13
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,21 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 800.000 1.376.000 3,13
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 2,42 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,63 1,53 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,33 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.000.000 1.890.000,12 4,31
Toptan Ticaret
TOPLAM 1.000.000 1.890.000,12 4,31
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,42 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 2,42 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 4.900.003,06 6.821.014,41 15,54
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 0,84 4,7 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,54 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 1.400.001,16 1.736.007,04 3,96
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.500.000,89 5.085.002,13 11,58
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 369 7.151,44 0,02
Bilişim
TOPLAM 369 7.151,44 0,02
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 0 10.000 31,5 06.04.2020 0 0 0 33,5 335.000 0,99 0,76
BYF TRYFNBK00055 0 0 334 34,23 16.04.2020 0 0 0 33,5 11.189 0,03 0,03
BYF TRYFNBK00055 0 0 103 34,27 16.04.2020 0 0 0 33,5 3.450,5 0,01 0,01
BYF TRYFNBK00055 0 0 14.563 34,26 16.04.2020 0 0 0 33,5 487.860,5 1,44 1,11
REPO 17.04.2020 TRT041126T11 9,22 0 10.007.602,74 1,03 17.04.2021 9,8675 727085882440379565 9.740.805 1,03 10.007.602,74 29,61 22,8
REPO 17.04.2020 TRT070727T13 9,22 0 2.501.900,68 1,3 17.04.2022 9,8675 727085882440379564 1.916.550 1,31 2.501.900,68 7,4 5,7
REPO 17.04.2020 TRT110226T13 9,22 0 8.006.082,19 0,86 17.04.2023 9,8675 727085882440379123 9.318.175 0,86 8.006.082,19 23,69 18,23
REPO 17.04.2020 TRT111120T18 9,22 0 12.009.123,29 1,06 17.04.2024 9,8675 727085882440379124 11.361.735 1,06 12.009.123,29 35,54 27,36
REPO 17.04.2020 TRT130520T14 9,22 0 437.286,98 0,87 17.04.2025 8,315 727085882440332009 500.000 0,87 437.286,98 1,29 1
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 32.986.995,88 32.837.265 33.799.495,88 100 77
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 39.687.369,86 43.893.670,97 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.893.670,69 % 0 % 100,64
B. HAZIR DEĞERLER
838,32 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
838,32 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
347.310,09 % 100 % 0,8
a) Takastan Alacaklar
333.199,99 % 95,94 % 0,76
b) Diğer Alacaklar
14.110,1 % 4,06 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
29.280,81 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-654.606,65 % 0 -% 1,5
a) Takasa Borçlar
-513.836,65 % 78,05 -% 1,18
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-140.770,01 % 21,5 -% 0,32
NET VARLIK DEĞERİ
43.616.493,26 % 0 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4539
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
17.04.2020 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839288
BIST