***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
27.04.2020 10:07
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 5.200.374,88 8.218.477,49 18,77
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,16 0
TOPLAM 0,06 0,21 0
GRUP TOPLAMI 0,06 0,21 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 800.001,64 1.344.007,26 3,07
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,21 0
TOPLAM 222
BIST
11:29100.595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.836,42
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.744
En Düşük
100.086
11:296,9863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0316
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:297,5750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0411
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:29386,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 386,85
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.205.104
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.761.376
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.628.315
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.361.640
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|EUYO
|1,38
|7.261.454
|% -4,83
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|GARAN
|8,28
|357.884.109
|% 1,97
|
|THYAO
|10,58
|315.807.797
|% 3,02
|
|ECILC
|4,99
|286.597.926
|% 3,53
|
|ASELS
|27,26
|268.850.046
|% 2,17
|
|GUSGR
|3,34
|216.084.477
|% 7,74
|
|GUSGR
|3,34
|216.084.477
|% 7,74
|
|ECILC
|4,99
|286.597.926
|% 3,53
|
|ODAS
|1,67
|93.735.263
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,07
|99.671.569
|% 2,99
|
|GARAN
|8,28
|357.884.109
|% 1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6576
|8,7010
|% 0,99
|
|Frank
|7,1591
|7,2022
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8527
|1,8620
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,43
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.479
|2.537
|-0,50
|
|Tam
|2.544
|2.603
|-0,50
|
|Yarım
|1.240
|1.270
|-0,30
|
|Çeyrek
|622
|635
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
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|B. Petrol
|23,88
|23,88
|-0,93
|
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