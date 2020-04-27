***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 5.200.374,88 8.218.477,49 18,77TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 0,06 0,16 0TOPLAM 0,06 0,21 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,21 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 800.001,64 1.344.007,26 3,07Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,21 0TOPLAM 222BIST