***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 4.006.373,87 7.824.034,54 17,44TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,19 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,19 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,63 7,91 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,21 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,37 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,82 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,51 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 2.000.000 4.110.000,13 9,16Toptan TicaretTOPLAM 0 0 0Perakende TicaretTOPLAM 1.000.000 1.970.000,13 4,39Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.000.000 2.140.000 4,77ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,43 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,43 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 2.000.002,95 3.620.013,85 8,07Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 0,84 4,43 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,67 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1,16 7,2 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.000.000,78 3.620.001,55 8,07Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 6.369 94.010,03 0,21BilişimTOPLAM 6.369 94.010,03 0,21SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 39.000 34,69 34,52 1.346.280 3,64 3REPO 18.05.2020 TRT071020T23 9,5 0 150.086,3 0,86 15.05.2020 7,2487 728193915282963322 175.000 0,86 150.086,3 0,41 0,33REPO 18.05.2020 TRT090621T18 9,5 0 15.511.338,36 0,89 15.05.2020 9,3045 728193915282901934 17.495.705 0,89 15.511.338,36 41,9 34,59REPO 18.05.2020 TRT110226T13 9,5 0 18.013.004,38 0,92 15.05.2020 9,1844 728193915283037416 19.536.885 0,92 18.013.004,38 48,65 40,18REPO 18.05.2020 TRT261022T10 9,5 0 2.001.444,93 2,14 15.05.2020 9,1844 728193915283037426 935.820 2,14 2.001.444,93 5,4 4,46GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 35.714.873,97 38.143.410 37.022.153,97 100 82,56ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 39.721.247,84 44.846.188,51 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ44.846.188,22 % 0 % 100,38B. HAZIR DEĞERLER1.398,96 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.398,96 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)121.177,78 % 100 % 0,27a) Takastan Alacaklar106.019,98 % 87,49 % 0,24b) Diğer Alacaklar15.157,8 % 12,51 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)25.450,06 % 100 % 0,06D. BORÇLAR (-)-316.266,99 % 100 -% 0,71a) Takasa Borçlar-186.360 % 58,92 -% 0,42b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-129.906,99 % 41,08 -% 0,29NET VARLIK DEĞERİ44.677.948,03 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,49İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama15.05.2020 tarihli portföy değer tablosu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845717BIST