***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 7.015.373,88 13.015.484,44 28,13TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,2 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,2 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 5.001,63 75.008,32 0,16Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,23 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 5.000 75.000 0,16Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,41 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 3,01 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,67 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 2.000.000 4.520.000,14 9,77Toptan TicaretTOPLAM 2.000.000 4.520.000,14 9,77Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,58 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,58 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 5.010.002,96 8.408.614,2 18,17Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 510.000,85 1.213.604,5 2,62Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,68 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 500.001,16 675.007,41 1,46Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.000.000,78 6.520.001,61 14,09Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 369 11.859 0,03BilişimTOPLAM 369 11.859 0,03SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 39.000 34,69 22/05/2020 0 0 0 33,87 1.320.930 3,97 2,85REPO 27/05/2020 TRT071020T23 8,1 411.337,81 0,86 22/05/2020 6,181 728470992213247834 480.000 0,86 411.337,81 1,24 0,89REPO 27/05/2020 TRT080323T10 8,1 11.512.760,27 0,9 22/05/2020 8,4322 728470992213296469 12.744.660 0,9 11.512.760,27 34,61 24,87REPO 27/05/2020 TRT240227T17 8,1 20.022.273,97 0,95 22/05/2020 8,4647 728470992213307528 21.106.740 0,95 20.022.273,97 60,19 43,26GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 31.985.372,05 34.331.400 33.267.302,05 100,01 71,87ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 39.000.745,93 34.331.400 46.282.786,49 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ46.282.787,16 % 0 % 102B. HAZIR DEĞERLER1.817,91 % 0 m/846820BIST