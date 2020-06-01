***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 7.025.672,92 13.753.717,09 29,89TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 0,06 0,2 0TOPLAM 0,06 0,2 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,2 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 5.300,64 74.988,91 0,16Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,22 0TOPLAM 0,05 0,22 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriHEKTS 5.000 74.000 0,16TOPLAM 5.000 74.000 0,16Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 2,21 0KRDMD 0,08 0,19 0TOPLAM 0,36 2,4 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 2,95 0TOPLAM 0,63 2,95 0Diğer İmalat SanayiiANACM 0,44 1,84 0SISE 0,16 0,78 0BAYRK 299 980,72 0TOPLAM 299,6 983,34 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 2.000.000 4.190.000,13 9,11Toptan TicaretAVTUR 1.000.000 2.140.000 4,65MEPET 1.000.000 2.050.000 4,46MGROS 0 0,13 0TOPLAM 2.000.000 4.190.000,13 9,11Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,9 0UlaştırmaTHYAO 0,23 2,9 0TOPLAM 0,23 2,9 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 5.020.003 9.477.814,47 20,6Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,8 4,52 0YKBNK 0,05 0,12 0TOPLAM 0,85 4,64 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISGEN 0,17 0,67 0TOPLAM 0,17 0,67 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 0,72 0ENKAI 0,37 2,04 0KCHOL 0,02 0,31 0SAHOL 0,49 4,03 0GLYHO 20.000 72.800 0,16METRO 500.000,18 665.000,24 1,45TOPLAM 520.001,2 737.807,34 1,61Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıEKGYO 2.000.000 2.940.000 6,39AVGYO 2.000.000 4.520.000 9,82TRGYO 500.000 1.280.000 2,78VKGYO 0,78 1,82 0TOPLAM 4.500.000,78 8.740.001,82 18,99Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 368,99 10.910,48 0,02BilişimFONET 0,99 10,32 0ARDYZ 368 10.900,16 0,02TOPLAM 368,99 10.910,48 0,02SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 39.000 34,69 0 0 0 33,94 1.323.660 4,1 2,88REPO 01.06.2020 TRT090621T18 8,61 0 18.012.575,34 0,89 29.05.2020 8,8685 7,28748E+17 20.193.245 0,89 18.012.575,34 55,83 39,15REPO 01.06.2020 TRT090621T18 8,61 0 10.507.378,77 0,89 29.05.2020 8,9229 7,28748E+17 11.779.445 0,89 10.507.378,77 32,58 22,83REPO 01.06.2020 TRT120820T12 8,61 0 2.001.397,26 1,07 29.05.2020 8,8685 7,28748E+17 1.877.645 1,07 2.001.397,26 6,2 4,35REPO 01.06.2020 TRT230222T13 8,61 0 416.201,73 2,23 29.05.2020 6,076 7,28748E+17 186.710 2,23 416.201,73 1,29 0,9GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 30.976.553,1 34.037.045 32.261.213,1 100 70,11ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 38.002.226,02 34.037.045 46.014.930,19 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ46.014.929,9 % 0 % 100,13B. HAZIR DEĞERLER743,03 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar743,03 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)406.835,91 % 100 % 0,89a) Takastan Alacaklar384.272,54 % 94,45 % 0,84b) Diğer Alacaklar22.563,37 % 5,55 % 0,05Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)21.781,45 % 100 % 0,05D. BORÇLAR (-)-490.599,46 % 100 -% 1,07a) Takasa Borçlar-341.998,29 % 69,71 -% 0,74b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-148.601,17 % 30,29 -% 0,32NET VARLIK DEĞERİ45.953.690,83 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,53İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29.05.2020 tarihli portföy değer tablosu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848273BIST