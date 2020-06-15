***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 5.358.172,88 13.118.763,96 27,03TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,2 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,2 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 300,63 1.903,22 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,22 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,55 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,11 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 299,6 1.898,34 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 2.000.000 4.580.000,15 9,44Toptan TicaretTOPLAM 2.000.000 4.580.000,15 9,44Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,93 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,93 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 3.350.002,96 8.470.815,01 17,46Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 300.000,85 1.653.004,74 3,41Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,66 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 550.001,16 922.807,83 1,9Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.500.000,78 5.895.001,78 12,15Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 7.500 54.300 0,11Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTOPLAM 7.500 54.300 0,11SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 369 11.742,45 0,02BilişimTOPLAM 369 11.742,45 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 39.000 34,69 0 0 0 33,92 1.322.880 3,74 2,73REPO 16.06.2020 TRT080320T10 7,78 13.508.843,42 0,93 12.06.2020 8,29 729302223003918077 14.532.205 0,86 13.508.843,42 38,16 27,84REPO 16.06.2020 TRT100124T17 7,78 4.002.715,62 1,2 12.06.2020 8,61 729302223003712632 3.328.220 1,2 4.002.715,62 11,31 8,25REPO 16.06.2020 TRT100124T17 7,78 3.502.315,75 1,2 12.06.2020 8,38 729302223003912964 2.912.145 1,2 3.502.315,75 9,89 7,22REPO 16.06.2020 TRT120820T12 7,78 58.026,22 0,97 12.06.2020 5,65 729302223003919470 60.000 0,97 58.026,22 0,16 0,12REPO 16.06.2020 TRT230222T13 7,78 6.504.273,97 2,78 12.06.2020 8,33 729302223003916323 2.853.580 2,28 6.504.273,97 18,37 13,41REPO 16.06.2020 TRT261022T10 7,78 2.001.356,16 2,19 12.06.2020 8,6 729302223003907134 913.870 2,19 2.001.356,16 5,65 4,12REPO 16.06.2020 TRT280628T18 7,78 4.502.977,4 1,39 12.06.2020 8,38 729302223003912963 3.231.720 1,39 4.502.977,4 12,72 9,28GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 34.119.508,54 27.831.740 35.403.388,54 100 72,97ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 39.477.681,42 27.831.740 48.522.152,5 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ48.522.152,37 % 0 % 102B. HAZIR DEĞERLER2.494,66 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.494,66 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)299.060,12 % 0 % 4,76a) Takastan Alacaklar279.526,92 % 99,29 % 4,72b) Diğer Alacaklar19.533,5 % 0,71 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)21.781,45 % 0 % 0,06D. BORÇLAR (-)-4.245.365,13 % 0 -% 6,82a) Takasa Borçlar-2.053.240,62 % 95,47 -% 6,51b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.192.125,51 % 4,53 -% 0,31NET VARLIK DEĞERİ44.600.123,47 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,49 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama12.06.2020 tarihli portfoy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851185BIST