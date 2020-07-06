***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 7.135.402,91 20.910.848,07 42,93TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,23 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,23 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 300,63 2.307,16 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,25 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299 2.299,31 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,59 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,95 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 3,06 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 2.000.000 5.620.000,16 11,54Toptan TicaretTOPLAM 2.000.000 5.620.000,16 11,54Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,74 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,74 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 5.134.732,99 15.276.324,48 31,36Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.000,84 5.610.004,81 11,52Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,171 0,73 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 500.001,2 970.008,21 1,99Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.634.730,78 8.696.310,73 17,85Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 369 12.213,3 0,03BilişimTOPLAM 369 12.213,3 0,03SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 39.000 34,69 0 0 0 34,85 1.359.150 4,89 2,79REPO 06/07/2020 TRT060121T16 7,64 6.003.802,19 2,5 03/07/2020 8,0124 730133453794687264 2.398.605 2,5 6.003.802,19 21,61 12,34REPO 06/07/2020 TRT140623T19 7,64 10.006.328,77 1,13 03/07/2020 816 730133453794686330 8.845.140 1,13 10.006.328,77 36 20,54REPO 06/07/2020 TRT160920T25 7,64 10.006.336,99 0,95 03/07/2020 8,0124 730133453794686329 10.490.255 0,95 10.006.336,99 36 20,54REPO 06/07/2020 TRT230222T13 7,64 418.202,7 2,3 03/07/2020 6,076 730133453794689030 181.490 2,3 418.202,7 1,5 0,86GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 26.473.670,65 21.915.490 27.793.820,65 100 57,07ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 33.609.073,56 21.915.490 48.704.668,72 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ48.704.668,42 % 0 % 104,69B. HAZIR DEĞERLER1.328,01 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.328,01 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)15.664,44 % 0 % 0,03a) Takastan Alacaklar-0,06 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar15.664,5 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)19.750,69 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-2.217.261,24 % 0 -% 4,77a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.217.261,24 % 100 -% 4,77NET VARLIK DEĞERİ46.524.150,32 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,55 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03.07.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854891BIST