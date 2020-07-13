***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 7.339.739,91 22.394.762,91 42,04TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,28 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,28 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 5.300,63 84.014,53 0,15Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,22 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299 2.206,62 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,6 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 5.000,63 81.801,82 0,15Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 3,27 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 2.000.000 5.660.000,17 10,63Toptan TicaretTOPLAM 2.000.000 5.660.000,17 10,63Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 7.000,23 112.632,72 0,21UlaştırmaTOPLAM 7.000,23 112.632,72 0,21HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 5.327.069,99 16.527.042,77 31,03Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.014.000,84 5.567.424,68 10,45Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,65 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 500.001,2 890.008,06 1,67Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.813.067,78 10.069.609,38 18,91Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 369 11.072,44 0,02BilişimTOPLAM 369 11.072,44 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 39.000 34,69 0 0 0 35,44 1.382.160 4,48 2,59REPO 13/07/2020 TRT080323T10 8,16 14.009.550,68 0,91 10/07/2020 8,6511 730410530724949821 15.377.200 0,91 14.009.550,68 45,38 26,3REPO 13/07/2020 TRT230222T13 8,16 9.006.102,74 2,31 10/07/2020 8,5968 730410530724876572 3.895.950 2,31 9.006.102,74 29,17 16,92REPO 13/07/2020 TRT230222T13 8,16 421.207,62 2,31 10/07/2020 6,1821 730410530724864962 182.215 2,31 421.207,62 1,36 0,79REPO 13/07/2020 TRT230222T13 8,16 49.024,16 2,31 10/07/2020 6,1821 730410530724865056 21.210 2,31 49.024,16 0,16 0,09REPO 13/07/2020 TRT261022T10 8,16 6.004.093,15 2,23 10/07/2020 8,6511 730410530724949804 2.696.070 2,23 6.004.093,15 19,45 11,27GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 29.528.978,35 22.172.645 30.872.138,35 100 57,96ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 36.868.718,26 22.172.645 53.266.901,26 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ53.266.900,97 % 0 % 114,05B. HAZIR DEĞERLER1.164,33 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.164,33 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)261.467,14 % 0 % 0,56a) Takastan Alacaklar247.904,14 % 94,81 % 0,53b) Diğer Alacaklar13.563 % 5,19 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)21.602,69 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-6.845.058,45 % 0 -% 14,66a) Takasa Borçlar-4.653.358,95 % 67,98 -% 9,66b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.191.699,5 % 32,02 -% 4,69NET VARLIK DEĞERİ46.706.076,68 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,56 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama10.07.2020 Tarihli Portföy Değeri Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859386BIST