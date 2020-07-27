***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
27.07.2020 14:55
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 5.650.672,91 20.644.724,79 41,5
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0,06 0,26 0
GRUP TOPLAMI 0,06 0,26 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
16:151.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:156,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8626
En Düşük
6,8322
16:158,0504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0678
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
16:15426,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 8,08
|Açılış
|: 426,92
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|6,49
|15.098.685
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.091.641
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.984.757
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.902.804
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|283.334
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|368.169.448
|% -9,93
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,04
|1.294.147.712
|% 2,74
|
|IHLGM
|1,85
|798.766.859
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,31
|788.003.647
|% -0,86
|
|SISE
|6,36
|582.341.720
|% -1,55
|
|GARAN
|7,81
|557.848.299
|% -1,26
|
|IHLGM
|1,85
|798.766.859
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,31
|788.003.647
|% -0,86
|
|IHLAS
|1,00
|249.658.929
|% 9,89
|
|SISE
|6,36
|582.341.720
|% -1,55
|
|ITTFH
|3,99
|368.169.448
|% -9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7845
|8,8286
|% 0,56
|
|Frank
|7,3995
|7,4441
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|32,24
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,03
|
|Cumhuriyet
|2.858
|2.902
|70,00
|
|Tam
|2.870
|2.890
|95,10
|
|Yarım
|1.393
|1.410
|43,40
|
|Çeyrek
|699
|706
|21,70
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|1,40
|
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,32
|0,30
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,08
|