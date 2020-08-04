***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
04.08.2020 14:52
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 5.650.672,92 19.844.252,03 40,41
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,23 0
TOPLAM 0,06 0,23 0
GRUP TOPLAMI 0,06 0,23 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 200.300,64 1.530.058,7 3,11
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,23 0
TOPLAM 0,05 0,23 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
BAYRK 299 2.051,14 0
TOPLAM 299 2.051,14 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 200.000,28 1.528.002,1 3,11
KRDMD 0,08 0,23 0
TOPLAM 200.000,36 1.528.002,33 3,11
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 1,95 0
TOPLAM 0,63 1,95 0
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 0,44 2,12 0
SISE 0,16 0,93 0
TOPLAM 0,6 3,05 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 2.000.000 5.940.000,18 12,1
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,18 0
TOPLAM 0 0,18 0
Perakende Ticaret
MEPET 1.000.000 3.700.000 7,54
TOPLAM 1.000.000 3.700.000 7,54
Lokanta ve Oteller
AVTUR 1.000.000 2.240.000 4,56
TOPLAM 1.000.000 2.240.000 4,56
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,46 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 2,46 0
TOPLAM 0,23 2,46 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 3.450.003 12.363.515,56 25,18
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,8 4,17 0
HALKB 500.000 2.760.000 5,62
YKBNK 0,05 0,11 0
VAKBN 500.000 2.250.000 4,58
TOPLAM 1.000.000,85 5.010.004,28 10,2
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 0,69 0
TOPLAM 0,17 0,69 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 0,77 0
GLYHO 50.000 233.500 0,48
KCHOL 0,02 0,31 0
ENKAI 0,37 2,41 0
METRO 500.000,18 990.000,36 2,02
SAHOL 0,49 4,07 0
TOPLAM 550.001,2 1.223.507,92 2,5
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.400.000 3.360.000 6,84
VKGYO 0,78 500.000 2.770.000 5,64
TOPLAM 1.900.000,78 6.130.002,67 12,48
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 368,99 10.674,9 0,02
Bilişim
FONET 0,99 10,26 0
ARDYZ 368 10.664,64 0,02
TOPLAM 368,99 10.674,9 0,02
Savunma
TOPLAM 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 0 29.000 34,63 0 0 0 38,9 1.128.100 3,86 2,3
BYF TRYFNBK00089 0 0 465 666,1 0 0 0 680,1 316.246,5 1,08 0,64
REPO 04/08/2020 TRT020322T17 8,75 0 14.020.136,99 1,02 29/07/2020 9,14 731162871556159635 13.758.590 1,02 14.020.136,99 47,93 28,56
REPO 04/08/2020 TRT120820T12 7,01 0 270.311,13 0,98 29/07/2020 7,26 731162871556121201 275.000 0,98 270.311,13 0,92 0,55
REPO 04/08/2020 TRT220921T18 8,7 0 7.510.726,03 0,99 29/07/2020 9,08 731162871556123025 7.578.325 0,99 7.510.726,03 25,67 15,3
REPO 04/08/2020 TRT220921T18 8,75 0 6.008.630,14 0,99 29/07/2020 9,14 731162871556159636 6.062.710 0,99 6.008.630,14 20,54 12,24
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 27.839.269,29 27.674.625 29.254.150,79 100 59,59
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 33.489.942,21 27.674.625 49.098.402,82 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
49.098.402,54 % 0 % 104,97
B. HAZIR DEĞERLER
1.662,41 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.662,41 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
20.748,68 % 0 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
-0,04 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
20.748,72 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18.514,77 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-2.364.914,77 % 0 -% 5,06
a) Takasa Borçlar
-143.892,1 % 6,08 -% 0,31
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.221.022,67 % 93,92 -% 4,75
NET VARLIK DEĞERİ
46.774.413,63 % 0 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,56 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.07.2020 Tarihli Portföy Değeri Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864602
BIST