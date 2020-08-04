***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 5.650.672,92 19.844.252,03 40,41TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 0,06 0,23 0TOPLAM 0,06 0,23 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,23 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 200.300,64 1.530.058,7 3,11Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,23 0TOPLAM 0,05 0,23 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriBAYRK 299 2.051,14 0TOPLAM 299 2.051,14 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 200.000,28 1.528.002,1 3,11KRDMD 0,08 0,23 0TOPLAM 200.000,36 1.528.002,33 3,11Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 1,95 0TOPLAM 0,63 1,95 0Diğer İmalat SanayiiANACM 0,44 2,12 0SISE 0,16 0,93 0TOPLAM 0,6 3,05 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 2.000.000 5.940.000,18 12,1Toptan TicaretMGROS 0 0,18 0TOPLAM 0 0,18 0Perakende TicaretMEPET 1.000.000 3.700.000 7,54TOPLAM 1.000.000 3.700.000 7,54Lokanta ve OtellerAVTUR 1.000.000 2.240.000 4,56TOPLAM 1.000.000 2.240.000 4,56ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,46 0UlaştırmaTHYAO 0,23 2,46 0TOPLAM 0,23 2,46 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 3.450.003 12.363.515,56 25,18Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,8 4,17 0HALKB 500.000 2.760.000 5,62YKBNK 0,05 0,11 0VAKBN 500.000 2.250.000 4,58TOPLAM 1.000.000,85 5.010.004,28 10,2Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 0,69 0TOPLAM 0,17 0,69 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 0,77 0GLYHO 50.000 233.500 0,48KCHOL 0,02 0,31 0ENKAI 0,37 2,41 0METRO 500.000,18 990.000,36 2,02SAHOL 0,49 4,07 0TOPLAM 550.001,2 1.223.507,92 2,5Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.400.000 3.360.000 6,84VKGYO 0,78 500.000 2.770.000 5,64TOPLAM 1.900.000,78 6.130.002,67 12,48Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 368,99 10.674,9 0,02BilişimFONET 0,99 10,26 0ARDYZ 368 10.664,64 0,02TOPLAM 368,99 10.674,9 0,02SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 29.000 34,63 0 0 0 38,9 1.128.100 3,86 2,3BYF TRYFNBK00089 0 0 465 666,1 0 0 0 680,1 316.246,5 1,08 0,64REPO 04/08/2020 TRT020322T17 8,75 0 14.020.136,99 1,02 29/07/2020 9,14 731162871556159635 13.758.590 1,02 14.020.136,99 47,93 28,56REPO 04/08/2020 TRT120820T12 7,01 0 270.311,13 0,98 29/07/2020 7,26 731162871556121201 275.000 0,98 270.311,13 0,92 0,55REPO 04/08/2020 TRT220921T18 8,7 0 7.510.726,03 0,99 29/07/2020 9,08 731162871556123025 7.578.325 0,99 7.510.726,03 25,67 15,3REPO 04/08/2020 TRT220921T18 8,75 0 6.008.630,14 0,99 29/07/2020 9,14 731162871556159636 6.062.710 0,99 6.008.630,14 20,54 12,24GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 27.839.269,29 27.674.625 29.254.150,79 100 59,59ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 33.489.942,21 27.674.625 49.098.402,82 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ49.098.402,54 % 0 % 104,97B. HAZIR DEĞERLER1.662,41 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.662,41 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)20.748,68 % 0 % 0,04a) Takastan Alacaklar-0,04 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar20.748,72 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)18.514,77 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-2.364.914,77 % 0 -% 5,06a) Takasa Borçlar-143.892,1 % 6,08 -% 0,31b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.221.022,67 % 93,92 -% 4,75NET VARLIK DEĞERİ46.774.413,63 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,56 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.07.2020 Tarihli Portföy Değeri Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864602BIST