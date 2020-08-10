***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 7.750.672,91 22.823.692,3 46,54TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,24 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,24 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 300.300,63 2.455.846,48 5Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,22 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299 1.838,85 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 300.000,35 2.454.002,45 5Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,8 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 3,16 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 2.000.000 5.330.000,15 10,87Toptan TicaretTOPLAM 2.000.000 5.330.000,15 10,87Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,47 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,47 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 5.450.002,99 15.027.514,64 30,65Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.000,84 4.530.003,88 9,24Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,62 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 550.001,2 1.115.507,49 2,28Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.900.000,78 9.382.002,65 19,13Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 369 10.328,32 0,02BilişimTOPLAM 369 10.328,32 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 16.000 34,42 0 0 41,6 665.600 2,54 1,36BYF TRYFNBK00089 0 1.115 700,62 0 0 688 767.120 2,93 1,57REPO 10/08/2020 TRT041126T11 9,74 14.511.607,95 0,99 07/08/2020 10,2258 731518838445662036 14.686.975 0,99 14.511.607,95 55,36 29,59REPO 10/08/2020 TRT170221T12 6,5 260.138,9 0,95 07/08/2020 6,714 731518838445665037 275.000 0,95 260.138,9 0,99 0,53REPO 10/08/2020 TRT240724T15 9,74 4.503.602,47 0,85 07/08/2020 10,2258 731518838445660174 5.305.285 0,85 4.503.602,47 17,18 9,18REPO 10/08/2020 TRT240724T15 9,74 5.504.403,01 0,85 07/08/2020 10,2258 731518838445662037 6.484.240 0,85 5.504.403,01 21 11,23GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 24.796.867,33 26.751.500 26.212.472,33 100 53,46ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 32.547.540,24 26.751.500 49.036.164,63 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ49.036.164,38 % 0 % 108,48B. HAZIR DEĞERLER2.358,4 % 0 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.358,4 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 1,27a) Takastan Alacaklar558.198,82 % 97,15 % 1,23b) Diğer Alacaklar16.384,32 % 2,85 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)18.514,77 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-4.429.446,47 % 0 -% 9,8a) Takasa Borçlar-2.245.400 % 50,69 -% 4,97b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.184.046,47 % 49,31 -% 4,83NET VARLIK DEĞERİ45.202.174,22 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,51 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07.08.2020 Tarihli Portföy Değeri Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867276BIST