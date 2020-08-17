***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 7.760.672,91 23.498.544,26 45,87TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,24 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,24 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 305.300,63 2.682.341,48 5,23Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 5.000 112.200 0,22Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,21 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299 2.133,66 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 300.000,35 2.568.002,56 5,01Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,88 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 3,17 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 2.000.000 5.700.000,15 11,13Toptan TicaretTOPLAM 2.000.000 5.700.000,15 11,13Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 5.000,23 73.902,56 0,14UlaştırmaTOPLAM 5.000,23 73.902,56 0,14HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 5.450.002,99 15.031.514,66 29,35Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.000,84 4.590.004,02 8,97Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,62 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 550.001,2 1.186.507,57 2,32Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.900.000,78 9.255.002,45 18,06Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 369 10.785,17 0,02BilişimTOPLAM 369 10.785,17 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 33.500 37,26 0 0 40,91 1.370.485 4,94 2,67REPO 17/08/2020 TRT060121T16 9,74 3.002.401,64 2,51 14/08/2020 10,2258 731796740009385925 1.194.540 2,51 3.002.401,64 10,83 5,86REPO 17/08/2020 TRT170221T12 8 343.225,53 0,94 14/08/2020 8,3259 731796740009303868 365.000 0,94 343.225,53 1,24 0,67REPO 17/08/2020 TRT210623T10 9,75 20.016.027,4 0,98 14/08/2020 10,2368 731796740009516535 20.401.620 0,98 20.016.027,4 72,16 39,07REPO 17/08/2020 TRT240724T15 9,74 3.002.401,64 0,83 14/08/2020 10,2258 731796740009385926 3.602.640 0,83 3.002.401,64 10,83 5,86GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 26.397.556,21 25.563.800 27.734.541,21 100 54,13ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 34.158.229,12 25.563.800 51.233.085,47 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ51.233.085,2 % 0 % 97,57B. HAZIR DEĞERLER3.532.169,02 % 0 % 6,73a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar3.532.169,02 % 100 % 6,73c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)188.607,09 % 0 % 0,36a) Takastan Alacaklar173.508,61 % 91,99 % 0,33b) Diğer Alacaklar15.098,48 % 8,01 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)18.514,77 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-2.464.712,69 % 0 -% 4,69a) Takasa Borçlar-272.891 % 11,07 -% 0,52b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.191.821,69 % 88,93 -% 4,17NET VARLIK DEĞERİ52.507.663,39 % 0 % 100Pay Sayısı36.800.840,78 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,43 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama14.08.2020 Tarihli Portfoy Değeri Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869336BIST