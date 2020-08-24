***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 7.745.672,91 24.678.720,68 31,38TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,25 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,25 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 305.300,63 2.797.951,63 3,55Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 5.000 114.000 0,14Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,22 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299 1.943,5 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 300.000,35 2.682.002,69 3,41Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,9 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 3,32 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 2.000.000 6.260.000,16 7,96Toptan TicaretTOPLAM 2.000.000 6.260.000,16 7,96Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 20.000,23 300.002,56 0,38UlaştırmaTOPLAM 20.000,23 300.002,56 0,38HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 5.420.002,99 15.310.415,12 19,48Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.000,84 4.755.004,14 6,05Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,66 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 520.001,2 1.076.407,79 1,38Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.900.000,78 9.479.002,53 12,05Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 369 10.350,96 0,01BilişimTOPLAM 369 10.350,96 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 27.000 39,23 0 0 0 40,76 1.100.520 2,04 1,4BYF TRYFNBK00089 0 900 706,59 0 0 0 702,4 632.160 1,17 0,8REPO 24/08/2020 TRT070727T13 9,74 12.009.606,58 1,55 21/08/2020 10,2258 732074091817445774 7.722.180 1,56 12.009.606,58 22,25 15,27REPO 24/08/2020 TRT071020T23 8,5 200.139,73 0,87 21/08/2020 8,8685 732074091817443067 230.000 0,87 200.139,73 0,37 0,25REPO 24/08/2020 TRT080530T19 9,74 5.504.403,01 0,82 21/08/2020 10,2258 732074091817858576 6.675.245 0,82 5.504.403,01 10,2 7REPO 24/08/2020 TRT080530T19 9,74 5.004.002,74 0,82 21/08/2020 10,2258 732074091817858786 6.068.405 0,82 5.004.002,74 9,27 6,36REPO 24/08/2020 TRT140126T11 9,74 14.511.607,95 1,76 21/08/2020 10,2258 732074091817858577 8.221.455 1,77 14.511.607,95 26,89 18,45REPO 24/08/2020 TRT140126T11 9,74 15.012.008,22 1,76 21/08/2020 10,2258 732074091817858787 8.504.955 1,77 15.012.008,22 27,81 19,09GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 52.269.668,23 37.422.240 53.974.448,23 100 68,62ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 60.015.341,14 37.422.240 78.653.168,91 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ78.653.168,63 % 0 % 102,83B. HAZIR DEĞERLER1.176,34 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.176,34 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)937.106,97 % 0 % 1,23a) Takastan Alacaklar923.580,06 % 98,56 % 1,21b) Diğer Alacaklar13.526,91 % 1,44 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)18.514,77 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-3.121.776,05 % 0 -% 4,08a) Takasa Borçlar-916.188,68 % 29,35 -% 1,2b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.205.587,37 % 70,65 -% 2,88NET VARLIK DEĞERİ76.488.190,66 % 0 % 100Pay Sayısı59.631.738,69 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,28 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama21.08.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870844BIST