***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.200.430,92 29.019.919,14 38,01TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 0,06 0,25 0TOPLAM 0,06 0,25 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,25 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 300.300,64 2.665.906,74 3,49Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 5.000 115.800 0,15TOPLAM 5.000 115.800 0,15Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,23 0TOPLAM 0,05 0,23 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriBAYRK 299 1.898,65 0TOPLAM 299 1.898,65 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 300.000,28 2.664.002,44 3,49KRDMD 0,08 0,23 0TOPLAM 300.000,36 2.664.002,67 3,49Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 1,9 0TOPLAM 0,63 1,9 0Diğer İmalat SanayiiANACM 0,44 2,3 0SISE 0,16 0,99 0TOPLAM 0,6 3,29 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 2.000.000 6.080.000,15 7,97Toptan TicaretMGROS 0 0,15 0TOPLAM 0 0,15 0Perakende TicaretMEPET 1.000.000 3.600.000 4,72TOPLAM 1.000.000 3.600.000 4,72Lokanta ve OtellerAVTUR 1.000.000 2.480.000 3,25TOPLAM 1.000.000 2.480.000 3,25ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 20.000,23 290.002,53 0,38UlaştırmaTHYAO 0,23 2,53 0TOPLAM 0,23 2,53 0HaberleşmeTCELL 20.000 290.000 0,38TOPLAM 20.000 290.000 0,38DepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.874.761 19.858.373,51 26,01Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,8 3,98 0HALKB 500.000 2.565.000 3,36YKBNK 0,05 0,1 0VAKBN 500.000 2.085.000 2,73TOPLAM 1.000.000,85 4.650.004,08 6,09Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 0,65 0TOPLAM 0,17 0,65 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 0,7 0GLYHO 20.000 91.200 0,12KCHOL 0,02 0,29 0ENKAI 0,37 2,41 0METRO 2.954.758,18 5.998.159,11 7,86SAHOL 0,49 3,84 0TOPLAM 2.974.759,2 6.089.366,35 7,98Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.400.000 2.884.000 3,78VKGYO 0,78 2,43 0PAGYO 500.000 2.575.000 3,37EKGYO 2.000.000 3.660.000 4,79TOPLAM 3.900.000,78 9.119.002,43 11,94Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 368,99 9.835,96 0,01BilişimFONET 0,99 10,36 0ARDYZ 368 9.825,6 0,01TOPLAM 368,99 9.835,96 0,01SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 04/08/2020 TRT120122T17 9,76 0 7.005.615,34 1,02 29/07/2020 0,9366 732350893869727753 7.474.095 0,94 7.005.615,34 14,8 9,18REPO 04/08/2020 TRT140623T19 10 0 11.009.041,1 1,02 29/07/2020 1,0598 732350893869808942 10.379.035 1,06 11.009.041,1 23,26 14,42REPO 04/08/2020 TRT140623T19 10 0 11.009.041,1 1,02 29/07/2020 1,0598 732350893869808972 10.379.035 1,06 11.009.041,1 23,26 14,42REPO 04/08/2020 TRT170221T12 8,5 0 293.204,7 0,98 29/07/2020 0,8879 732350893869751104 330.000 0,89 293.204,7 0,62 0,37REPO 04/08/2020 TRT280628T18 10 0 9.007.397,26 0,99 29/07/2020 1,4436 732350893869808971 6.234.530 1,44 9.007.397,26 19,03 11,8REPO 04/08/2020 TRT280628T18 10 0 9.007.397,26 0,99 29/07/2020 1,4436 732350893869808976 6.234.530 1,44 9.007.397,26 19,03 11,8GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 47.331.696,76 41.031.225 47.331.696,76 100 61,99ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 57.532.127,68 41.031.225 76.351.615,9 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ76.351.615,64 % 0 % 100,51B. HAZIR DEĞERLER1.898,53 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.898,53 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.807.396,12 % 0 % 2,38a) Takastan Alacaklar1.787.019,47 % 98,87 % 2,35b) Diğer Alacaklar20.376,65 % 1,13 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)18.514,77 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-2.218.083,06 % 0 -% 2,92a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.218.083,06 % 100 -% 2,92NET VARLIK DEĞERİ75.961.342 % 0 % 100Pay Sayısı59.631.738,69 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,27 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama28/08/2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871804BIST