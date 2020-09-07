***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.329.430,92 29.529.212,41 37,38TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,25 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,25 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 314.300,63 2.813.785,97 3,56Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 5.000 110.500 0,14Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,23 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 9.299 69.277,55 0,09Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 300.000,35 2.634.002,64 3,33Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,22 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 3,33 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 2.000.000 5.970.000,15 7,56Toptan TicaretTOPLAM 2.000.000 5.970.000,15 7,56Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 20.000,23 296.002,42 0,37UlaştırmaTOPLAM 20.000,23 296.002,42 0,37HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.994.761 20.439.425,75 25,88Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.000,85 4.595.004,01 5,82Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,64 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.974.759,2 6.056.018,77 7,67Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.020.000,78 9.788.402,33 12,39Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 369 9.997,87 0,01BilişimTOPLAM 369 9.997,87 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF