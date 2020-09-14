***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.510.430,91 33.614.011,35 42,35TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 176.000,06 2.988.150,25 3,77GRUP TOPLAMI 176.000,06 2.988.150,25 3,77İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 309.300,63 2.953.879,32 3,71Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 5.000 112.000 0,14Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,23 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299 2.230,54 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 300.000,35 2.745.002,75 3,45Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,46 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 3,34 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 4.000 94.640 0,12GRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 2.000.000 6.210.000,15 7,83Toptan TicaretTOPLAM 2.000.000 6.210.000,15 7,83Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 30.000,23 429.602,51 0,54UlaştırmaTOPLAM 30.000,23 429.602,51 0,54HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.994.760,99 21.021.754,24 26,49Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.000,84 4.605.004,01 5,8Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,65 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.974.759,2 6.321.747,07 7,97Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.020.000,78 10.095.002,51 12,72Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 369 10.624,88 0,01BilişimTOPLAM 369 10.624,88 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 45.000 40,94 0 0 0 41,36 1.861.200 4,07 2,35REPO 14/09/2020 TRT071020T13 8 324.213,04 0,9 11/09/2020 8,3259 732904497974542422 360.000 0,9 324.213,04 0,71 0,41REPO 14/09/2020 TRT080323T10 11,25 3.503.236,3 0,85 11/09/2020 11,9014 732904497974540958 4.116.185 0,85 3.503.236,3 7,66 4,42REPO 14/09/2020 TRT080323T10 11,25 16.515.256,85 0,85 11/09/2020 11,9014 732904497974540959 19.404.840 0,85 16.515.256,85 36,12 20,82REPO 14/09/2020 TRT080323T10 11,25 3.503.236,3 0,85 11/09/2020 11,9014 732904497974541055 4.116.185 0,85 3.503.236,3 7,66 4,42REPO 14/09/2020 TRT240724T15 11,25 16.515.256,85 0,86 11/09/2020 11,9014 732904497974541056 19.167.690 0,86 16.515.256,85 36,12 20,82REPO 14/09/2020 TRT240724T15 11,25 1.501.386,99 0,86 11/09/2020 11,9014 732904497974541464 1.742.525 0,86 1.501.386,99 3,28 1,89REPO 14/09/2020 TRT240724T15 11,25 2.001.849,32 0,86 11/09/2020 11,9014 732904497974541465 2.323.365 0,86 2.001.849,32 4,38 2,52GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 43.909.435,65 51.230.790 45.725.635,65 100 57,65ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 54.419.866,56 51.230.790 79.339.647 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ79.339.646,75 % 0 % 102,54B. HAZIR DEĞERLER1.616,85 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.616,85 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)7.052.830 % 0 % 9,12a) Takastan Alacaklar7.038.743,51 % 99,8 % 9,1b) Diğer Alacaklar14.086,49 % 0,2 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)15.426,85 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-9.034.655,85 % 0 -% 11,68a) Takasa Borçlar-6.833.050 % 75,63 -% 8,83b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.201.605,85 % 24,37 -% 2,85NET VARLIK DEĞERİ77.374.864,6 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,29 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama11.09.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874928BIST