***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 8.273.789,91 26.881.186,97 38,25TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,26 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,26 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 309.300,63 2.983.801,34 4,25Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 5.000 113.400 0,16Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,24 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299 2.152,8 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 300.000,35 2.766.002,79 3,94Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,06 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 3,45 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 4.000 102.240 0,15GRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.000.000 3.760.000,16 5,34Toptan TicaretTOPLAM 1.000.000 3.760.000,16 5,34Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 30.000,23 435.002,45 0,62UlaştırmaTOPLAM 30.000,23 435.002,45 0,62HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 6.899.119,99 19.536.822,51 27,8Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.050.000,84 4.806.003,97 6,84Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,65 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.229.118,2 7.692.615,25 10,95Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.620.000,78 7.038.202,64 10,01Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 35.369 165.560,25 0,24BilişimTOPLAM 369 11.560,25 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİTOPLAM 35.000 154.000 0,22GAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 5.000 40,98 0 0 0 41,92 209.600 0,48 0,3REPO 21/09/2020 TRT080323T10 11,25 8.007.397,26 0,85 18/09/2020 11,9014 733181574904759161 9.409.845 85,1 8.007.397,26 18,45 11,39REPO 21/09/2020 TRT080323T10 11,25 12.011.095,89 0,85 18/09/2020 11,9014 733181574904758790 14.114.765 85,1 12.011.095,89 27,68 17,09REPO 21/09/2020 TRT080323T10 11,25 12.011.095,89 0,85 18/09/2020 11,9014 733181574904759160 14.114.765 85,1 12.011.095,89 27,68 17,09REPO 21/09/2020 TRT080323T10 11,25 8.007.397,26 0,85 18/09/2020 11,9014 733181574904758791 9.409.845 85,1 8.007.397,26 18,45 11,39REPO 21/09/2020 TRT081123T10 8 146.096 2,14 18/09/2020 8,3259 733181574904693057 68.105 2,15 146.096 0,34 0,21REPO 21/09/2020 TRT201021T25 11,25 3.002.773,97 1,04 18/09/2020 11,9014 733181574904657614 2.896.645 1,04 3.002.773,97 6,92 4,28GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 43.190.856,27 50.013.970 43.395.456,27 100 61,75ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 51.464.646,18 50.013.970 70.276.643,24 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ70.276.642,98 % 0 % 89,56B. HAZIR DEĞERLER1.658,76 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.658,76 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)11.942.934,23 % 0 % 15,22a) Takastan Alacaklar11.928.847,74 % 99,88 % 15,2b) Diğer Alacaklar14.086,49 % 0,12 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)15.426,85 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-3.764.255,73 % 0 -% 4,8a) Takasa Borçlar-1.549.923,31 % 41,17 -% 1,98b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.214.332,42 % 58,83 -% 2,82NET VARLIK DEĞERİ78.472.407,09 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,31 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama18.09.2020 tarihli portföy değer tablosu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876055BIST