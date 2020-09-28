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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

28.09.2020 17:20
GÜNCEL HABERLER



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 8.221.789,92 27.439.481,69 34,52
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,28 0
TOPLAM 0,06 0,28 0
GRUP TOPLAMI 0,06 0,28 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 312.300,64 3.029.359,3 3,8
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 5.000 114.400 0,14
TOPLAM 5.000 114.400 0,14
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,32 0
TOPLAM 0,05 0,32 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
BAYRK 299 2.149,81 0
TOPLAM 299 2.149,81 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 300.000,28 2.742.002,51 3,45
ERBOS 7.000 170.800 0,21
KRDMD 0,08 0,25 0
TOPLAM 307.000,36 2.912.802,76 3,66
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 2,61 0
TOPLAM 0,63 2,61 0
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 0,44 2,66 0
SISE 0,16 1,14 0
TOPLAM 0,6 3,8 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.000.000 3.750.000,16 4,72
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,16 0
TOPLAM 0 0,16 0
Perakende Ticaret
MEPET 1.000.000 3.750.000 4,72
TOPLAM 1.000.000 3.750.000 4,72
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 30.000,23 454.502,41 0,57
Ulaştırma
THYAO 0,23 2,41 0
TOPLAM 0,23 2,41 0
Haberleşme
TCELL 30.000 454.500 0,57
TOPLAM 30.000 454.500 0,57
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 6.879.120 20.194.434,46 25,42
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,8 4,05 0
HALKB 500.000 2.580.000 3,25
YKBNK 0,05 0,11 0
VAKBN 500.000 2.090.000 2,63
TOPLAM



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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7821 7,7877 % 1,69  
Euro 9,0725 9,0831 % 1,97  
Sterlin 9,9824 10,0325 % 2,57  
Frank 8,3796 8,4301 % 2,03  
Riyal 2,0697 2,0800 % 1,67  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 10,52  
Altın Gr. 469 469 10,34  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,33 23,37 0,47  
Gümüş Gr. 5,84 5,84 0,20  
B. Petrol 42,59 42,59 0,18  
Seans Raporu 18:05
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