***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 8.221.789,92 27.439.481,69 34,52TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 0,06 0,28 0TOPLAM 0,06 0,28 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,28 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 312.300,64 3.029.359,3 3,8Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 5.000 114.400 0,14TOPLAM 5.000 114.400 0,14Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,32 0TOPLAM 0,05 0,32 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriBAYRK 299 2.149,81 0TOPLAM 299 2.149,81 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 300.000,28 2.742.002,51 3,45ERBOS 7.000 170.800 0,21KRDMD 0,08 0,25 0TOPLAM 307.000,36 2.912.802,76 3,66Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 2,61 0TOPLAM 0,63 2,61 0Diğer İmalat SanayiiANACM 0,44 2,66 0SISE 0,16 1,14 0TOPLAM 0,6 3,8 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.000.000 3.750.000,16 4,72Toptan TicaretMGROS 0 0,16 0TOPLAM 0 0,16 0Perakende TicaretMEPET 1.000.000 3.750.000 4,72TOPLAM 1.000.000 3.750.000 4,72Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 30.000,23 454.502,41 0,57UlaştırmaTHYAO 0,23 2,41 0TOPLAM 0,23 2,41 0HaberleşmeTCELL 30.000 454.500 0,57TOPLAM 30.000 454.500 0,57DepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 6.879.120 20.194.434,46 25,42Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,8 4,05 0HALKB 500.000 2.580.000 3,25YKBNK 0,05 0,11 0VAKBN 500.000 2.090.000 2,63TOPLAM