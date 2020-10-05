***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 8.294.894,84 27.614.467,9 35,02TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 40.000 476.800 0,6GRUP TOPLAMI 40.000 476.800 0,6İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 183.405,62 2.076.439,26 2,63Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,29 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 27.299 488.116,92 0,62Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 150.000,35 1.444.502,91 1,83Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 6.000,63 142.922,51 0,18Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,13 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105 892,5 0GRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARTOPLAMGRUP TOPLAMI 1.000.000 4.000.000,17 5,07Toptan TicaretTOPLAM 1.000.000 4.000.000,17 5,07Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 30.000,23 457.802,44 0,58UlaştırmaTOPLAM 30.000,23 457.802,44 0,58HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.029.119,99 20.443.114,5 25,94Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.200.000,84 5.655.004,2 7,18Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,65 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.209.118,2 7.637.706,63 9,69Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.620.000,78 7.150.403,02 9,07Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 12.369 160.311,53 0,2BilişimTOPLAM 12.369 160.311,53 0,2SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00089 0 2.250 740,35 0 0 0 741,5 1.668.375 3,26 2,12REPO 05/10/2020 TRT041126T11 12,5 19.520.034,25 1,01 02/10/2020 13,3076 733737103154612789 19.401.110 1,01 19.520.034,25 38,1 24,77REPO 05/10/2020 TRT080323T10 12,11 20.019.906,85 0,86 02/10/2020 12,867 733737103154600709 23.341.115 0,86 20.019.906,85 39,08 25,39REPO 05/10/2020 TRT140421T13 12,5 500.513,7 0,91 02/10/2020 13,3076 733737103154612779 546.960 0,92 500.513,7 0,98 0,63REPO 05/10/2020 TRT230222T13 8,01 10.006,58 2,31 02/10/2020 8,3258 733737103154587390 4.335 2,31 10.006,58 0,02 0,01REPO 05/10/2020 TRT280628T18 12 9.509.369,86 1,39 02/10/2020 12,743 733737103154519705 6.811.385 1,4 9.509.369,86 18,56 12,06GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 49.562.081,24 50.104.905 51.228.206,24 100 64,98ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 57.856.976,08 50.104.905 78.842.674,14 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ78.842.673,94 % 0 % 99,34B. HAZIR DEĞERLER1.239,73 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.239,73 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)9.788.931,15 % 0 % 12,33a) Takastan Alacaklar9.769.553,81 % 99,8 % 12,31b) Diğer Alacaklar19.377,34 % 0,2 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)12.338,93 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-9.275.843,32 % 0 -% 11,69a) Takasa Borçlar-6.986.709,8 % 75,32 -% 8,8b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.289.133,52 % 24,68 -% 2,88NET VARLIK DEĞERİ79.369.340,43 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,32 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama02.10.2020 Tarihli Porföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878207BIST