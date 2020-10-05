***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
05.10.2020 15:07
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 8.294.894,84 27.614.467,9 35,02
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 40.000 476.800 0,6
GRUP TOPLAMI 40.000 476.800 0,6
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 183.405,62 2.076.439,26 2,63
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,29 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 27.299 488.116,92 0,62
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 150.000,35 1.444.502,91 1,83
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 6.000,63 142.922,51 0,18
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,59 4,13 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 105 892,5 0
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPLAM
GRUP TOPLAMI 1.000.000 4.000.000,17 5,07
Toptan Ticaret
TOPLAM 1.000.000 4.000.000,17 5,07
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 30.000,23 457.802,44 0,58
Ulaştırma
TOPLAM 30.000,23 457.802,44 0,58
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.029.119,99 20.443.114,5 25,94
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.200.000,84 5.655.004,2 7,18
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,65 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.209.118,2 7.637.706,63 9,69
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 2.620.000,78 7.150.403,02 9,07
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 12.369 160.311,53 0,2
Bilişim
TOPLAM 12.369 160.311,53 0,2
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00089 0 2.250 740,35 0 0 0 741,5 1.668.375 3,26 2,12
REPO 05/10/2020 TRT041126T11 12,5 19.520.034,25 1,01 02/10/2020 13,3076 733737103154612789 19.401.110 1,01 19.520.034,25 38,1 24,77
REPO 05/10/2020 TRT080323T10 12,11 20.019.906,85 0,86 02/10/2020 12,867 733737103154600709 23.341.115 0,86 20.019.906,85 39,08 25,39
REPO 05/10/2020 TRT140421T13 12,5 500.513,7 0,91 02/10/2020 13,3076 733737103154612779 546.960 0,92 500.513,7 0,98 0,63
REPO 05/10/2020 TRT230222T13 8,01 10.006,58 2,31 02/10/2020 8,3258 733737103154587390 4.335 2,31 10.006,58 0,02 0,01
REPO 05/10/2020 TRT280628T18 12 9.509.369,86 1,39 02/10/2020 12,743 733737103154519705 6.811.385 1,4 9.509.369,86 18,56 12,06
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 49.562.081,24 50.104.905 51.228.206,24 100 64,98
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 57.856.976,08 50.104.905 78.842.674,14 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
78.842.673,94 % 0 % 99,34
B. HAZIR DEĞERLER
1.239,73 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.239,73 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
9.788.931,15 % 0 % 12,33
a) Takastan Alacaklar
9.769.553,81 % 99,8 % 12,31
b) Diğer Alacaklar
19.377,34 % 0,2 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
12.338,93 % 0 % 0,02
D. BORÇLAR (-)
-9.275.843,32 % 0 -% 11,69
a) Takasa Borçlar
-6.986.709,8 % 75,32 -% 8,8
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.289.133,52 % 24,68 -% 2,88
NET VARLIK DEĞERİ
79.369.340,43 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,32 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
02.10.2020 Tarihli Porföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878207
BIST