***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 8.392.894,84 31.367.970,25 36,54TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 158.000 4.013.900 4,68GRUP TOPLAMI 158.000 4.013.900 4,68İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 159.405,62 1.683.480,36 1,95Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,37 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299 2.487,68 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 150.000,35 1.455.002,93 1,69Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 9.000,63 225.003,58 0,26Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,05 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105 981,75 0GRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.000.000 4.020.000,17 4,68Toptan TicaretTOPLAM 1.000.000 4.020.000,17 4,68Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 30.000,23 480.302,47 0,57UlaştırmaTOPLAM 30.000,23 480.302,47 0,57HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.029.119,99 20.859.188,24 24,3Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.200.000,84 5.644.004,2 6,58Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,68 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.209.118,2 7.733.980,33 9,01Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.620.000,78 7.481.203,03 8,71Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 16.369 311.099,01 0,36BilişimTOPLAM 16.369 311.099,01 0,36SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00089 0 3.000 740,81 0 0 0 753 2.259.000 4,14 2,64REPO 12/10/2020 TRT110226T13 13,01 12.012.831,78 0,89 09/10/2020 13,8863 734013355450995338 13.460.210 0,89 12.012.831,78 22,05 13,99REPO 12/10/2020 TRT140126T11 13,15 8.509.186,99 1,79 09/10/2020 14,0457 734013355451251181 4.752.330 1,79 8.509.186,99 15,62 9,91REPO 12/10/2020 TRT140126T11 13,15 8.509.186,99 1,79 09/10/2020 14,0457 734013355451265393 4.752.330 1,79 8.509.186,99 15,62 9,91REPO 12/10/2020 TRT210623T10 13,1 11.512.429,45 0,97 09/10/2020 14,0457 734013355451251310 11.800.605 0,98 11.512.429,45 21,13 13,41REPO 12/10/2020 TRT210623T10 13,15 11.512.429,45 0,97 09/10/2020 14,0457 734013355451265410 11.800.605 0,98 11.512.429,45 21,13 13,41REPO 12/10/2020 TRT260122T11 8,9997 167.123,53 0,99 09/10/2020 9,4138 734013355451027138 169.040 0,99 167.123,53 0,31 0,19GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 52.226.188,19 46.735.120 54.482.188,19 100 63,46ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 60.619.083,03 46.735.120 85.850.158,44 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ85.850.158,23 % 0 % 107,31B. HAZIR DEĞERLER849,49 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar849,49 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)8.992.770,77 % 0 % 11,24a) Takastan Alacaklar8.977.872,48 % 99,83 % 11,22b) Diğer Alacaklar14.898,29 % 0,17 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)12.338,93 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-14.854.266,22 % 0 -% 18,57a) Takasa Borçlar-12.625.992,72 % 85 -% 15,78b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.228.273,5 % 15 -% 2,79NET VARLIK DEĞERİ80.001.851,2 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,33 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama09.10.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880800BIST