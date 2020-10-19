***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 8.549.454,84 31.859.962,07 39,34TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 165.060 3.770.623,8 4,66GRUP TOPLAMI 165.060 3.770.623,8 4,66İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 160.405,62 1.644.356,72 2,03Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,35 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299 2.667,08 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 150.000,35 1.456.502,95 1,8Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 10.000,63 183.604,21 0,23Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 3,98 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105 1.578,15 0GRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.000.000 4.000.000,17 4,93Toptan TicaretTOPLAM 1.000.000 4.000.000,17 4,93Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 7.500,23 79.127,43 0,1UlaştırmaTOPLAM 7.500,23 79.127,43 0,1HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.204.119,99 22.190.285,44 27,4Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.315.000,84 6.348.054,24 7,84Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,69 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.209.118,2 7.926.527,41 9,79Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.670.000,78 7.800.503,1 9,63Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTOPLAM 10.000 115.200 0,14SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 12.369 175.568,51 0,22BilişimTOPLAM 12.369 175.568,51 0,22SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00089 0 500 755,5 0 0 0 756 378.000 0,77 0,47REPO 19/10/2020 TRT040522T13 13,25 1.001.089,04 0,95 16/10/2020 14,1597 734289882625553581 1.050.425 0,95 1.001.089,04 2,04 1,24REPO 19/10/2020 TRT080530T19 13,15 17.018.513,7 0,84 16/10/2020 14,1597 734289882625566668 20.289.850 0,84 17.018.513,7 34,64 21REPO 19/10/2020 TRT170724T14 13,25 3.003.267,12 0,99 16/10/2020 14,1597 734289882625566667 3.034.985 0,99 3.003.267,12 6,11 3,71REPO 19/10/2020 TRT181023T19 13,25 19.020.691,78 1,22 16/10/2020 14,1597 734289882625553582 15.574.010 1,22 19.020.691,78 38,72 23,49REPO 19/10/2020 TRT260122T11 9,5 195.152,26 0,99 16/10/2020 9,9618 734289882625556663 196.945 0,99 195.152,26 0,4 0,24REPO 19/10/2020 TRT280628T18 13,25 8.509.256,85 1,4 16/10/2020 14,1597 734289882625552755 6.065.350 1,4 8.509.256,85 17,32 10,51GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 48.748.470,75 46.211.565 49.125.970,75 100 60,66ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 57.297.925,59 46.211.565 80.985.932,82 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ80.985.932,61 % 0 % 100,5B. HAZIR DEĞERLER1.415,73 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.415,73 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)10.964.744,36 % 0 % 13,61a) Takastan Alacaklar10.950.121,07 % 99,87 % 13,59b) Diğer Alacaklar14.623,29 % 0,13 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)12.338,93 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-11.380.003,57 % 0 -% 14,12a) Takasa Borçlar-9.135.993,18 % 80,28 -% 11,34b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.244.010,39 % 19,72 -% 2,78NET VARLIK DEĞERİ80.584.428,06 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,34 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama16.10.2020 Tarihli Porföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882377BIST