***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 8.317.394,84 29.093.839,85 36,03TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 125.000 3.289.250 4,07GRUP TOPLAMI 125.000 3.289.250 4,07İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 405,62 4.611,27 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,38 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299 2.676,05 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 3,03 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 4,21 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105 1.923,6 0GRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.000.000 3.930.000,17 4,87Toptan TicaretTOPLAM 1.000.000 3.930.000,17 4,87Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 7.500,23 77.777,39 0,1UlaştırmaTOPLAM 7.500,23 77.777,39 0,1HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.159.119,99 21.292.114,8 26,37Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.240.000,84 5.823.604,13 7,21Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,68 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.249.118,2 7.887.306,79 9,77Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.670.000,78 7.581.203,2 9,39Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 10.000 117.100 0,15Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTOPLAM 10.000 117.100 0,15SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 15.369 382.986,22 0,47BilişimTOPLAM 5.369 202.386,22 0,25SavunmaTOPLAM 10.000 180.600 0,22DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 25.000 42,78 0 0 0 42,98 1.074.500 2,08 1,33BYF TRYFNBK00089 0 1.000 762,38 0 0 0 762,5 762.500 1,48 0,94REPO 26/10/2020 TRT050527T17 13,75 1.501.695,21 1 23/10/2020 14,7313 734567234433464638 1.503.155 1 1.501.695,21 2,91 1,86REPO 26/10/2020 TRT080323T13 13,75 9.010.171,23 0,86 23/10/2020 14,7313 734567234433704047 10.521.600 0,98 9.010.171,23 17,44 11,16REPO 26/10/2020 TRT210623T10 13,75 8.009.041,1 0,97 23/10/2020 14,7313 734567234433468803 8.206.325 0,98 8.009.041,1 15,5 9,91REPO 26/10/2020 TRT210623T10 13,75 12.013.561,64 0,97 23/10/2020 14,7313 734567234433468804 12.309.485 0,98 12.013.561,64 23,25 14,88REPO 26/10/2020 TRT210623T10 13,75 8.009.041,1 0,97 23/10/2020 14,7313 734567234433469105 8.206.325 0,98 8.009.041,1 15,5 9,91REPO 26/10/2020 TRT210623T10 13,75 11.012.386,3 0,97 23/10/2020 14,674 734567234433755943 11.283.655 0,98 11.012.386,3 21,32 13,64REPO 26/10/2020 TRT260122T11 9,5 271.211,6 0,99 23/10/2020 9,9618 734567234433461807 273.165 0,99 271.211,6 0,52 0,34GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 49.853.108,18 52.303.710 51.664.108,18 63,97ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 58.170.503,02 52.303.710 80.757.948,03 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ80.757.947,8 % 0 % 101B. HAZIR DEĞERLER1.017,64 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.017,64 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)8.756.589,14 % 0 % 10,95a) Takastan Alacaklar8.738.878,84 % 99,8 % 10,93b) Diğer Alacaklar17.710,3 % 0,2 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)12.338,93 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-9.572.385,29 % 0 -% 11,97a) Takasa Borçlar-7.313.148,14 % 76,4 -% 9,15b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.259.237,15 % 23,6 -% 2,83NET VARLIK DEĞERİ79.955.508,22 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,33 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama23.10.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883921BIST