***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 8.237.394,85 25.216.889,08 32,8TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 25.000 1.840.000 2,39TOPLAM 25.000 1.840.000 2,39GRUP TOPLAMI 25.000 1.840.000 2,39İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 405,63 4.328,69 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 0 0 0TOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,31 0TOPLAM 0,05 0,31 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriBAYRK 299 2.400,97 0TOPLAM 299 2.400,97 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 2,62 0KRDMD 0,08 0,24 0TOPLAM 0,36 2,86 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 3,65 0TOPLAM 0,63 3,65 0Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 3,6 0TOPLAM 0,59 3,6 0ELEKTRİK GAZ VE SUESEN 105 1.917,3 0TOPLAM 105 1.917,3 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.000.000 3.140.000,15 4,08Toptan TicaretMGROS 0 0,15 0TOPLAM 0 0,15 0Perakende TicaretMEPET 1.000.000 3.140.000 4,08TOPLAM 1.000.000 3.140.000 4,08Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 7.500,23 67.652,07 0,09UlaştırmaTHYAO 7.500,23 67.652,07 0,09TOPLAM 7.500,23 67.652,07 0,09HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.169.120 19.483.569,84 25,35Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,8 3,79 0ISCTR 240.000 1.226.400 1,6YKBNK 0,05 0,11 0HALKB 500.000 2.350.000 3,06VAKBN 0,78 2,62 0EKGYO 2.050.000 3.526.000 4,59PAGYO 620.000 3.459.600 4,5TOPLAM 2.670.000,78 6.985.602,62 9,09Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 35.368,99 681.338,33 0,89BilişimFONET 0,99 11,13 0ARDYZ 5.368 190.027,2 0,25TOPLAM 5.368,99 190.038,33 0,25SavunmaASELS 10.000 167.500 0,22TOPLAM 10.000 167.500 0,22DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERKONTR 20.000 323.800 0,42TOPLAM 20.000 323.800 0,42İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 40.000 41,16 0 0 0 41,67 1.666.800 3,24 2,16REPO 02/11/2020 TRT080323T10 14,75 0 12.014.547,95 0,85 30/10/2020 15,883 734843486730309008 14.175.960 0,85 12.014.547,95 23,25 15,63REPO 02/11/2020 TRT160425T13 14,75 0 3.003.636,99 0,97 30/10/2020 15,883 734843486730312468 3.091.530 0,97 3.003.636,99 5,81 3,91REPO 02/11/2020 TRT201021T25 14,75 0 8.009.698,63 0,97 30/10/2020 15,883 734843486730309007 8.226.130 0,97 8.009.698,63 15,5 10,42REPO 02/11/2020 TRT201021T25 14,75 0 6.507.880,14 0,97 30/10/2020 15,883 734843486730312469 6.683.730 0,97 6.507.880,14 12,59 8,46REPO 02/11/2020 TRT210623T10 14,75 0 8.510.304,79 0,98 30/10/2020 15,883 734843486730310330 8.704.950 0,98 8.510.304,79 16,47 11,07REPO 02/11/2020 TRT230222T13 14,75 0 11.513.941,78 2,33 30/10/2020 15,883 734843486730310329 4.938.980 2,33 11.513.941,78 22,28 14,97REPO 02/11/2020 TRT230222T13 9,9499 0 446.364,74 2,33 30/10/2020 10,4574 734843486730315813 191.475 2,33 446.364,74 0,86 0,58GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 50.046.375,02 46.012.755 51.673.175,02 100 67,2ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 58.283.769,87 46.012.755 76.890.064,1 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ76.890.063,89 % 0 % 99,32B. HAZIR DEĞERLER1.039,35 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.039,35 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)7.600.060,03 % 0 % 9,82a) Takastan Alacaklar7.580.248,84 % 99,74 % 9,79b) Diğer Alacaklar19.811,19 % 0,26 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)9.251,01 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-7.084.915,75 % 0 -% 9,15a) Takasa Borçlar-4.839.704,34 % 68,31 -% 6,25b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.245.211,41 % 31,69 -% 2,9NET VARLIK DEĞERİ77.415.498,53 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,29 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.10.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885451BIST