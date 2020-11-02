***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.11.2020 17:45
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 8.237.394,85 25.216.889,08 32,8
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 25.000 1.840.000 2,39
TOPLAM 25.000 1.840.000 2,39
GRUP TOPLAMI 25.000 1.840.000 2,39
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 405,63 4.328,69 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,31 0
TOPLAM 0,05 0,31 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
BAYRK 299 2.400,97 0
TOPLAM 299 2.400,97 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 2,62 0
KRDMD 0,08 0,24 0
TOPLAM 0,36 2,86 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 3,65 0
TOPLAM 0,63 3,65 0
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 3,6 0
TOPLAM 0,59 3,6 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
ESEN 105 1.917,3 0
TOPLAM 105 1.917,3 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.000.000 3.140.000,15 4,08
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,15 0
TOPLAM 0 0,15 0
Perakende Ticaret
MEPET 1.000.000 3.140.000 4,08
TOPLAM 1.000.000 3.140.000 4,08
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 7.500,23 67.652,07 0,09
Ulaştırma
THYAO 7.500,23 67.652,07 0,09
TOPLAM 7.500,23 67.652,07 0,09
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.169.120 19.483.569,84 25,35
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,8 3,79 0
ISCTR 240.000 1.226.400 1,6
YKBNK 0,05 0,11 0
HALKB 500.000 2.350.000 3,06
VAKBN 0,78 2,62 0
EKGYO 2.050.000 3.526.000 4,59
PAGYO 620.000 3.459.600 4,5
TOPLAM 2.670.000,78 6.985.602,62 9,09
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 35.368,99 681.338,33 0,89
Bilişim
FONET 0,99 11,13 0
ARDYZ 5.368 190.027,2 0,25
TOPLAM 5.368,99 190.038,33 0,25
Savunma
ASELS 10.000 167.500 0,22
TOPLAM 10.000 167.500 0,22
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
KONTR 20.000 323.800 0,42
TOPLAM 20.000 323.800 0,42
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 40.000 41,16 0 0 0 41,67 1.666.800 3,24 2,16
REPO 02/11/2020 TRT080323T10 14,75 0 12.014.547,95 0,85 30/10/2020 15,883 734843486730309008 14.175.960 0,85 12.014.547,95 23,25 15,63
REPO 02/11/2020 TRT160425T13 14,75 0 3.003.636,99 0,97 30/10/2020 15,883 734843486730312468 3.091.530 0,97 3.003.636,99 5,81 3,91
REPO 02/11/2020 TRT201021T25 14,75 0 8.009.698,63 0,97 30/10/2020 15,883 734843486730309007 8.226.130 0,97 8.009.698,63 15,5 10,42
REPO 02/11/2020 TRT201021T25 14,75 0 6.507.880,14 0,97 30/10/2020 15,883 734843486730312469 6.683.730 0,97 6.507.880,14 12,59 8,46
REPO 02/11/2020 TRT210623T10 14,75 0 8.510.304,79 0,98 30/10/2020 15,883 734843486730310330 8.704.950 0,98 8.510.304,79 16,47 11,07
REPO 02/11/2020 TRT230222T13 14,75 0 11.513.941,78 2,33 30/10/2020 15,883 734843486730310329 4.938.980 2,33 11.513.941,78 22,28 14,97
REPO 02/11/2020 TRT230222T13 9,9499 0 446.364,74 2,33 30/10/2020 10,4574 734843486730315813 191.475 2,33 446.364,74 0,86 0,58
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 50.046.375,02 46.012.755 51.673.175,02 100 67,2
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 58.283.769,87 46.012.755 76.890.064,1 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
76.890.063,89 % 0 % 99,32
B. HAZIR DEĞERLER
1.039,35 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.039,35 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
7.600.060,03 % 0 % 9,82
a) Takastan Alacaklar
7.580.248,84 % 99,74 % 9,79
b) Diğer Alacaklar
19.811,19 % 0,26 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
9.251,01 % 0 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-7.084.915,75 % 0 -% 9,15
a) Takasa Borçlar
-4.839.704,34 % 68,31 -% 6,25
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.245.211,41 % 31,69 -% 2,9
NET VARLIK DEĞERİ
77.415.498,53 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,29 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
30.10.2020 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885451
BIST