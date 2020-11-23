***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.593.393,84 38.849.242,44 45,47TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.000 1.595.000 1,87GRUP TOPLAMI 20.000 1.595.000 1,87İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 405,62 4.362,9 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299 2.457,78 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 3,49 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 3,01 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,12 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105 1.894,2 0GRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.200.000 3.960.000,16 4,63Toptan TicaretTOPLAM 1.200.000 3.960.000,16 4,63Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 13.500,23 185.702,73 0,22UlaştırmaTOPLAM 13.500,23 185.702,73 0,22HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 9.334.119,99 32.686.102,49 38,26Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,84 12.287.005,32 14,38Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,66 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.489.118,2 8.036.393,51 9,41Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.870.000,78 12.362.703 14,47Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 20.000 224.600 0,26Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTOPLAM 20.000 224.600 0,26SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 5.368 193.474,16 0,23BilişimTOPLAM 5.368 193.474,16 0,23SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 10.000 43,15 0 0 0 39,68 396.800 0,85 0,46BYF TRYFNBK00055 0 10.000 41,8 0 0 0 41,03 410.300 0,88 0,48REPO 23/11/2020 TRT040522T13 14,95 5.506.758,22 0,92 20/11/2020 12,6304 735398465224260591 5.992.970 0,92 5.506.758,22 11,82 6,44REPO 23/11/2020 TRT210623T10 14,87 10.012.221,92 0,99 20/11/2020 15,8946 735398465224273054 10.082.805 0,99 10.012.221,92 21,49 11,72REPO 23/11/2020 TRT210623T10 14,87 10.012.221,92 0,99 20/11/2020 15,8946 735398465224263929 10.082.805 0,99 10.012.221,92 21,49 11,72REPO 23/11/2020 TRT230222T13 11 231.208,85 2,33 20/11/2020 15,883 735398465223939402 99.350 2,33 231.208,85 0,5 0,27REPO 23/11/2020 TRT270923T11 14,93 20.024.542,47 0,9 20/11/2020 15,8945 735398465224217389 22.258.650 0,9 20.024.542,47 42,97 23,44GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 45.806.953,38 48.516.580 46.594.053,38 100 54,53ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 56.400.347,22 48.516.580 85.443.295,82 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ85.443.295,68 % 0 % 105,2B. HAZIR DEĞERLER1.604,83 % 100 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.604,83 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)435.578,74 % 0 % 0,54a) Takastan Alacaklar421.634,95 % 96,8 % 0,52b) Diğer Alacaklar13.943,79 % 3,2 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)9.251,01 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-4.672.707,69 % 100 -% 5,75a) Takasa Borçlar-2.453.104,21 % 52,5 -% 3,02b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.219.603,48 % 47,5 -% 2,73NET VARLIK DEĞERİ81.217.022,57 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,35 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama20.11.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889541BIST