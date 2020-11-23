***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
23.11.2020 13:26
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 10.593.393,84 38.849.242,44 45,47
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 20.000 1.595.000 1,87
GRUP TOPLAMI 20.000 1.595.000 1,87
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 405,62 4.362,9 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 299 2.457,78 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 3,49 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,63 3,01 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,59 4,12 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 105 1.894,2 0
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.200.000 3.960.000,16 4,63
Toptan Ticaret
TOPLAM 1.200.000 3.960.000,16 4,63
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 13.500,23 185.702,73 0,22
Ulaştırma
TOPLAM 13.500,23 185.702,73 0,22
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 9.334.119,99 32.686.102,49 38,26
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.975.000,84 12.287.005,32 14,38
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,66 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.489.118,2 8.036.393,51 9,41
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.870.000,78 12.362.703 14,47
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI 20.000 224.600 0,26
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
TOPLAM 20.000 224.600 0,26
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 5.368 193.474,16 0,23
Bilişim
TOPLAM 5.368 193.474,16 0,23
Savunma
TOPLAM 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 10.000 43,15 0 0 0 39,68 396.800 0,85 0,46
BYF TRYFNBK00055 0 10.000 41,8 0 0 0 41,03 410.300 0,88 0,48
REPO 23/11/2020 TRT040522T13 14,95 5.506.758,22 0,92 20/11/2020 12,6304 735398465224260591 5.992.970 0,92 5.506.758,22 11,82 6,44
REPO 23/11/2020 TRT210623T10 14,87 10.012.221,92 0,99 20/11/2020 15,8946 735398465224273054 10.082.805 0,99 10.012.221,92 21,49 11,72
REPO 23/11/2020 TRT210623T10 14,87 10.012.221,92 0,99 20/11/2020 15,8946 735398465224263929 10.082.805 0,99 10.012.221,92 21,49 11,72
REPO 23/11/2020 TRT230222T13 11 231.208,85 2,33 20/11/2020 15,883 735398465223939402 99.350 2,33 231.208,85 0,5 0,27
REPO 23/11/2020 TRT270923T11 14,93 20.024.542,47 0,9 20/11/2020 15,8945 735398465224217389 22.258.650 0,9 20.024.542,47 42,97 23,44
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 45.806.953,38 48.516.580 46.594.053,38 100 54,53
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 56.400.347,22 48.516.580 85.443.295,82 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
85.443.295,68 % 0 % 105,2
B. HAZIR DEĞERLER
1.604,83 % 100 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.604,83 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
435.578,74 % 0 % 0,54
a) Takastan Alacaklar
421.634,95 % 96,8 % 0,52
b) Diğer Alacaklar
13.943,79 % 3,2 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
9.251,01 % 0 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-4.672.707,69 % 100 -% 5,75
a) Takasa Borçlar
-2.453.104,21 % 52,5 -% 3,02
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.219.603,48 % 47,5 -% 2,73
NET VARLIK DEĞERİ
81.217.022,57 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,35 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
20.11.2020 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889541
BIST