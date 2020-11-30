***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 11.349.495,85 42.329.767,27 52,46TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 15.000 1.151.250 1,43TOPLAM 15.000 1.151.250 1,43GRUP TOPLAMI 15.000 1.151.250 1,43İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 405,63 4.442,83 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 0 0 0TOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,3 0TOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriBAYRK 299 2.589,34 0TOPLAM 299 2.589,34 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 3,25 0KRDMD 0,08 0,39 0TOPLAM 0,36 3,64 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 2,76 0TOPLAM 0,63 2,76 0Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 4,04 0TOPLAM 0,59 4,04 0ELEKTRİK GAZ VE SUESEN 105 1.842,75 0TOPLAM 105 1.842,75 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.200.000 3.876.000,16 4,8Toptan TicaretMGROS 0 0,16 0TOPLAM 0 0,16