***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.11.2020 17:36
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 11.349.495,85 42.329.767,27 52,46
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 15.000 1.151.250 1,43
TOPLAM 15.000 1.151.250 1,43
GRUP TOPLAMI 15.000 1.151.250 1,43
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 405,63 4.442,83 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,3 0
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
BAYRK 299 2.589,34 0
TOPLAM 299 2.589,34 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 3,25 0
KRDMD 0,08 0,39 0
TOPLAM 0,36 3,64 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 2,76 0
TOPLAM 0,63 2,76 0
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 4,04 0
TOPLAM 0,59 4,04 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
ESEN 105 1.842,75 0
TOPLAM 105 1.842,75 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.200.000 3.876.000,16 4,8
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,16 0
TOPLAM 0 0,16