***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 405,62 4.960,22 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299 3.025,88 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 3,57 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,76 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,11 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105 1.923,6 0GRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.200.000 3.840.000,16 4,76Toptan TicaretTOPLAM 1.200.000 3.840.000,16 4,76Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 13.500,23 185.177,8 0,23UlaştırmaTOPLAM 13.500,23 185.177,8 0,23HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 9.615.220,99 34.257.591,92 42,5Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,84 11.854.755,06 14,71Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,64 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.209.118,2 7.060.066,74 8,76Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.431.101,78 15.342.769,48 19,03Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 0 0 0Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTOPLAM 0 0 0SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 5.369 187.891,34 0,23BilişimTOPLAM 5.369 187.891,34 0,23SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 07/12/2020 TRT030523T13 14,85 15.518.918,49 2,08 04/12/2020 15,9988 736231070404737655 7.435.895 2,09 15.518.918,49 36,83 19,26REPO 07/12/2020 TRT030523T13 14,85 4.505.492,47 2,08 04/12/2020 15,9988 736231070404737656 2.158.815 2,09 4.505.492,47 10,69 5,59REPO 07/12/2020 TRT030523T13 14,85 15.518.918,49 2,08 04/12/2020 15,9988 736231070404737826 7.435.895 2,09 15.518.918,49 36,83 19,25REPO 07/12/2020 TRT030523T13 14,85 4.505.492,47 2,08 04/12/2020 15,9988 736231070404737827 2.158.815 2,09 4.505.492,47 10,69 5,59REPO 07/12/2020 TRT100124T17 14,85 2.002.441,1 1,28 04/12/2020 15,9988 736231070404738883 1.566.500 1,28 2.002.441,1 4,75 2,48REPO 07/12/2020 TRT170221T12 14,55 90.078,04 0,86 04/12/2020 11,1215 736231070404740753 105.000 0,86 90.078,04 0,21 0,11GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 42.141.341,06 20.860.920 42.141.341,06 100 52,28ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 52.975.836,9 20.860.920 80.616.962,5 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ80.616.962,3 % 0 % 98,93B. HAZIR DEĞERLER703,47 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar703,47 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)3.909.806,97 % 0 % 4,8a) Takastan Alacaklar3.894.437,43 % 99,61 % 4,78b) Diğer Alacaklar15.369,54 % 0,39 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)6.163,09 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-3.047.571,43 % 0 -% 3,74a) Takasa Borçlar-864.236,6 % 28,36 -% 1,06b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.183.334,83 % 71,64 -% 2,68NET VARLIK DEĞERİ81.486.064,4 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,36 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama04.12.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891782BIST