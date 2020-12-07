***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
07.12.2020 15:47
0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 405,62 4.960,22 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 299 3.025,88 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 3,57 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,63 2,76 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,59 4,11 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 105 1.923,6 0
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.200.000 3.840.000,16 4,76
Toptan Ticaret
TOPLAM 1.200.000 3.840.000,16 4,76
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 13.500,23 185.177,8 0,23
Ulaştırma
TOPLAM 13.500,23 185.177,8 0,23
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 9.615.220,99 34.257.591,92 42,5
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.975.000,84 11.854.755,06 14,71
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,64 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.209.118,2 7.060.066,74 8,76
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 4.431.101,78 15.342.769,48 19,03
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI 0 0 0
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
TOPLAM 0 0 0
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 5.369 187.891,34 0,23
Bilişim
TOPLAM 5.369 187.891,34 0,23
Savunma
TOPLAM 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 07/12/2020 TRT030523T13 14,85 15.518.918,49 2,08 04/12/2020 15,9988 736231070404737655 7.435.895 2,09 15.518.918,49 36,83 19,26
REPO 07/12/2020 TRT030523T13 14,85 4.505.492,47 2,08 04/12/2020 15,9988 736231070404737656 2.158.815 2,09 4.505.492,47 10,69 5,59
REPO 07/12/2020 TRT030523T13 14,85 15.518.918,49 2,08 04/12/2020 15,9988 736231070404737826 7.435.895 2,09 15.518.918,49 36,83 19,25
REPO 07/12/2020 TRT030523T13 14,85 4.505.492,47 2,08 04/12/2020 15,9988 736231070404737827 2.158.815 2,09 4.505.492,47 10,69 5,59
REPO 07/12/2020 TRT100124T17 14,85 2.002.441,1 1,28 04/12/2020 15,9988 736231070404738883 1.566.500 1,28 2.002.441,1 4,75 2,48
REPO 07/12/2020 TRT170221T12 14,55 90.078,04 0,86 04/12/2020 11,1215 736231070404740753 105.000 0,86 90.078,04 0,21 0,11
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 42.141.341,06 20.860.920 42.141.341,06 100 52,28
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 52.975.836,9 20.860.920 80.616.962,5 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
80.616.962,3 % 0 % 98,93
B. HAZIR DEĞERLER
703,47 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
703,47 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
3.909.806,97 % 0 % 4,8
a) Takastan Alacaklar
3.894.437,43 % 99,61 % 4,78
b) Diğer Alacaklar
15.369,54 % 0,39 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
6.163,09 % 0 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-3.047.571,43 % 0 -% 3,74
a) Takasa Borçlar
-864.236,6 % 28,36 -% 1,06
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.183.334,83 % 71,64 -% 2,68
NET VARLIK DEĞERİ
81.486.064,4 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,36 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
04.12.2020 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891782
BIST