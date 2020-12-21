***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 11.028.723,85 43.749.221,8 53,6TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 5.000 398.000 0,49GRUP TOPLAMI 5.000 398.000 0,49İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 100.001,62 1.949.011,54 2,39Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,31 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 100.000 1.949.000 2,39Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 4,23 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,79 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,21 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.200.000 4.068.000,17 4,98Toptan TicaretTOPLAM 1.200.000 4.068.000,17 4,98Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 6.000,23 96.482,98 0,12UlaştırmaTOPLAM 6.000,23 96.482,98 0,12HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 9.677.721 36.803.715,89 45,09Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.987.500,85 12.564.005,31 15,39Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,66 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.309.118,2 8.410.337,63 10,31Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.381.101,78 15.829.372,29 19,39Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 40.000 434.000 0,53Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTOPLAM 40.000 434.000 0,53SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 11,22 0BilişimTOPLAM 1 11,22 0SavunmaTOPLAM 0 0 B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 21/12/2020 TRT020823T11 15,1 20.024.821,92 2,2 18/12/2020 16,2888 736784399631260767 9.070.775 2,21 20.024.821,92 52,86 24,53REPO 21/12/2020 TRT100124T17 15,1 17.021.098,63 1,29 18/12/2020 16,2888 736784399631204185 13.181.370 1,29 17.021.098,63 44,93 20,85REPO 21/12/2020 15,7999 836.084,35 835 18/12/2020 17,1045 0 836,08 836.084,35 2,21 1,02GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 37.882.004,9 22.252.145 37.882.004,9 100 46,4ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 48.910.728,75 22.252.145 81.631.226,7 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ81.631.226,5 % 0 % 98,72B. HAZIR DEĞERLER1.389,17 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.389,17 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)3.570.660,13 % 0 % 4,32a) Takastan Alacaklar3.556.139,36 % 99,59 % 4,3b) Diğer Alacaklar14.520,77 % 0,41 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)6.163,09 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-2.517.744,73 % 0 -% 3,04a) Takasa Borçlar-2.360.660 % 93,76 -% 2,85b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-157.084,73 % 6,24 -% 0,19NET VARLIK DEĞERİ82.691.694,16 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,38 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama18.12.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894060BIST