***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
21.12.2020 14:30
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 11.028.723,85 43.749.221,8 53,6
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 5.000 398.000 0,49
GRUP TOPLAMI 5.000 398.000 0,49
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 100.001,62 1.949.011,54 2,39
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,31 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 100.000 1.949.000 2,39
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 4,23 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,63 2,79 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,59 4,21 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.200.000 4.068.000,17 4,98
Toptan Ticaret
TOPLAM 1.200.000 4.068.000,17 4,98
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 6.000,23 96.482,98 0,12
Ulaştırma
TOPLAM 6.000,23 96.482,98 0,12
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 9.677.721 36.803.715,89 45,09
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.987.500,85 12.564.005,31 15,39
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,66 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.309.118,2 8.410.337,63 10,31
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 4.381.101,78 15.829.372,29 19,39
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI 40.000 434.000 0,53
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
TOPLAM 40.000 434.000 0,53
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 1 11,22 0
Bilişim
TOPLAM 1 11,22 0
Savunma
TOPLAM 0 0 B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 21/12/2020 TRT020823T11 15,1 20.024.821,92 2,2 18/12/2020 16,2888 736784399631260767 9.070.775 2,21 20.024.821,92 52,86 24,53
REPO 21/12/2020 TRT100124T17 15,1 17.021.098,63 1,29 18/12/2020 16,2888 736784399631204185 13.181.370 1,29 17.021.098,63 44,93 20,85
REPO 21/12/2020 15,7999 836.084,35 835 18/12/2020 17,1045 0 836,08 836.084,35 2,21 1,02
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 37.882.004,9 22.252.145 37.882.004,9 100 46,4
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 48.910.728,75 22.252.145 81.631.226,7 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
81.631.226,5 % 0 % 98,72
B. HAZIR DEĞERLER
1.389,17 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.389,17 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
3.570.660,13 % 0 % 4,32
a) Takastan Alacaklar
3.556.139,36 % 99,59 % 4,3
b) Diğer Alacaklar
14.520,77 % 0,41 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
6.163,09 % 0 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-2.517.744,73 % 0 -% 3,04
a) Takasa Borçlar
-2.360.660 % 93,76 -% 2,85
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-157.084,73 % 6,24 -% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ
82.691.694,16 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,38 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
18.12.2020 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894060
BIST