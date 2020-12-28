***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.12.2020 17:06
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 8.813.723,8 34.477.045,83 44,37
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1,58 11,62 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,33 0
TOPLAM 0,05 0,33 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 3,91 0
KRDMD 0,08 0,41 0
TOPLAM 0,36 4,32 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 3,08 0
TOPLAM 0,63 3,08 0
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 4,22 0
TOPLAM 0,59 4,22 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.200.000 3.888.000,17 5
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,17 0
TOPLAM 0 0,17 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
AVTUR 1.200.000 3.888.000 5
TOPLAM 1.200.000 3.888.000 5
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 6.000,23 96.182,93 0,12
Ulaştırma
THYAO 0,23 2,93 0
TOPLAM 0,23 2,93 0
Haberleşme
TCELL 6.000 96.180 0,12
TOPLAM 6.000 96.180 0,12
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.600.221 30.327.688,27 39,04
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,8 3.255.005,18 4,19
GARN 250.000 2.462.500 3,17
ISCTR 225.000 1.518.750 1,95
YKB 0,05 0,15 0
HALKB 500.000 2.725.000 3,51
VAKBN 500.000 2.310.000 2,98
TOPLAM 1.975.000,85 12.271.255,33 15,8
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 0,65 0
TOPLAM 0,17 0,65 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 1,11 0,4
KCHOL 0,02 0,38 0
SAHOL 0,49 5,12 0
METRO 3.209.117,18 6.707.054,91 8,72
ENKAI 0,37 2,72 0
TOPLAM 3.209.118,2 6.707.064,24 8,63
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.200.000 4.776.000 6,15
VKGYO 0,78 2,86
PAGYO 681.101 4.216.015,19 5,43
TRGYO 500.000 1.965.000 2,53
TOPLAM 2.381.101,78 10.957.018,05 14,11
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
LKMNH 35.000 392.350 0,5
TOPLAM 35.000 392.350 0,5
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 7.500,99 165.162,84 0,21
Bilişim
FONET 0,99 12,84 0
PAPIL 7.500 165.150 0,21
TOPLAM 7.500,99 165.162,84 0,21
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 0 80.000 41,25 0 0 0 40,5 3.240.000 7,49 4,17
REPO 02/11/2020 TRT060825T15 17,99 0 16.023.658,08 0,85 25/12/2020 19,6939 737060651927556229 16.185.845 0,99 16.023.658,08 37,06 20,61
REPO 02/11/2020 TRT230222T13 18 0 23.034.027,4 0,97 25/12/2020 19,7058 737060651927556228 9.546.955 2,41 23.034.027,4 53,28 29,64
BPP 02/11/2020 BPP 1701 0 937.307,84 0,97 25/12/2020 18,5164 216094 0 937.307,84 937.307,84 2,17 1,21
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 40.074.993,32