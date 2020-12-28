***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 8.813.723,8 34.477.045,83 44,37TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMIİMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,58 11,62 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,33 0TOPLAM 0,05 0,33 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 3,91 0KRDMD 0,08 0,41 0TOPLAM 0,36 4,32 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 3,08 0TOPLAM 0,63 3,08 0Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 4,22 0TOPLAM 0,59 4,22 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.200.000 3.888.000,17 5Toptan TicaretMGROS 0 0,17 0TOPLAM 0 0,17 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerAVTUR 1.200.000 3.888.000 5TOPLAM 1.200.000 3.888.000 5ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 6.000,23 96.182,93 0,12UlaştırmaTHYAO 0,23 2,93 0TOPLAM 0,23 2,93 0HaberleşmeTCELL 6.000 96.180 0,12TOPLAM 6.000 96.180 0,12DepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.600.221 30.327.688,27 39,04Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,8 3.255.005,18 4,19GARN 250.000 2.462.500 3,17ISCTR 225.000 1.518.750 1,95YKB 0,05 0,15 0HALKB 500.000 2.725.000 3,51VAKBN 500.000 2.310.000 2,98TOPLAM 1.975.000,85 12.271.255,33 15,8Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 0,65 0TOPLAM 0,17 0,65 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 1,11 0,4KCHOL 0,02 0,38 0SAHOL 0,49 5,12 0METRO 3.209.117,18 6.707.054,91 8,72ENKAI 0,37 2,72 0TOPLAM 3.209.118,2 6.707.064,24 8,63Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.200.000 4.776.000 6,15VKGYO 0,78 2,86PAGYO 681.101 4.216.015,19 5,43TRGYO 500.000 1.965.000 2,53TOPLAM 2.381.101,78 10.957.018,05 14,11Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriLKMNH 35.000 392.350 0,5TOPLAM 35.000 392.350 0,5SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 7.500,99 165.162,84 0,21BilişimFONET 0,99 12,84 0PAPIL 7.500 165.150 0,21TOPLAM 7.500,99 165.162,84 0,21SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 80.000 41,25 0 0 0 40,5 3.240.000 7,49 4,17REPO 02/11/2020 TRT060825T15 17,99 0 16.023.658,08 0,85 25/12/2020 19,6939 737060651927556229 16.185.845 0,99 16.023.658,08 37,06 20,61REPO 02/11/2020 TRT230222T13 18 0 23.034.027,4 0,97 25/12/2020 19,7058 737060651927556228 9.546.955 2,41 23.034.027,4 53,28 29,64BPP 02/11/2020 BPP 1701 0 937.307,84 0,97 25/12/2020 18,5164 216094 0 937.307,84 937.307,84 2,17 1,21GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 40.074.993,32