***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 8.818.723,84 35.097.547,49 42,52TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,62 12,26 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,43 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 4,55 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,99 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.200.000 3.840.000,17 4,65Toptan TicaretTOPLAM 1.200.000 3.840.000,17 4,65Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 6.000,23 96.602,97 0,12UlaştırmaTOPLAM 6.000,23 96.602,97 0,12HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.565.220,99 30.555.419,11 37,01Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,84 12.767.505,66 15,46Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,66 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.209.118,2 6.674.973,67 8,09Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.381.101,78 11.112.939,12 13,46Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 47.501 605.512,98 0,74Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTOPLAM 40.000 434.800 0,53SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİTOPLAM 7.501 170.712,98 0,21GRUP TOPLAMI 0 0 0BilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 80.000 41,25 0 0 0 39,96 3.196.800 6,74 3,87REPO 04/01/2021 TRT170724T14 17,98 44.086.698,08 1 31/12/2020 19,68 737298421317099161 44.134.810 1 44.086.698,08 92,93 53,42BPP 04/01/2021 BPP 18,05 155.306,6 155 31/12/2020 19,76 0 0 155,31 155.306,6 0,33 0,19GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 44.322.004,68 44.134.810 47.438.804,68 100 57,48ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 53.140.728,52 44.134.810 82.536.352,17 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ82.536.351,94 % 0 % 100,3B. HAZIR DEĞERLER1.791,33 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.791,33 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)46.788,42 % 0 % 0,06a) Takastan Alacaklar27.875 % 59,58 % 0,03b) Diğer Alacaklar18.913,42 % 40,42 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)5.156,86 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-301.293,07 % 0 -% 0,37a) Takasa Borçlar-83.550 % 27,73 -% 0,1b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-217.743,07 % 72,27 -% 0,26NET VARLIK DEĞERİ82.288.795,48 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,37 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama31.12.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896705BIST