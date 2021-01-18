***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
18.01.2021 18:22
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 9.005.223,84 37.583.427,25 46,82
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 200.001,62 2.973.012,74 3,7
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,39 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 200.000 2.973.000 3,7
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 4,68 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,63 3,08 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,59 4,59 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.200.000 3.816.000,17 4,75
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 1.200.000 3.816.000,17 4,75
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 40.000,23 663.203,04 0,83
Ulaştırma
TOPLAM 40.000,23 663.203,04 0,83
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.565.220,99 30.131.199,04 37,54
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.975.000,84 12.651.255,65 15,76
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,64 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.209.118,2 6.771.247,68 8,44
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 2.381.101,78 10.708.695,07 13,34
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI 0 0 0
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 1 12,26 0
TOPLAM 1 12,26 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 80.000 41,25 0 0 38,98 3.118.400 7,31 3,88
HİİSE REPO 18/01/2021 PETKM.E 18,57 7.010.684,11 5,1 15/01/2021 20,3891 0 1.372.550 5,11 7.010.684,11 16,42 8,73
REPO 18/01/2021 TRT080323T10 16,74 29.039.900,82 0,87 15/01/2021 18,2091 737892157596390570 33.206.295 0,87 29.039.900,82 68,03 36,18
HİİSE REPO 18/01/2021 YKBNK.E 18,57 3.004.578,9 3,1 15/01/2021 20,389 0 943.397 3,18 3.004.578,9 7,04 3,74
BPP 18/01/2021 BPP 16,8501 510.706,32 510 15/01/2021 18,339 0 510,71 510.706,32 1,2 0,65
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 39.645.870,15 35.522.242 42.684.270,15 100 53,18
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 48.651.093,99 35.522.242 80.267.697,4 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
80.267.697,15 % 0 % 97,94
B. HAZIR DEĞERLER
4.856,51 % 0 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.856,51 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
9.452.438,49 % 0 % 11,53
a) Takastan Alacaklar
9.437.655,02 % 99,84 % 11,52
b) Diğer Alacaklar
14.783,47 % 0,16 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
14.659,36 % 0 % 0,02
D. BORÇLAR (-)
-7.784.329,02 % 0 -% 9,5
a) Takasa Borçlar
-7.620.648,7 % 97,9 -% 9,3
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-163.680,32 % 2,1 -% 0,2
NET VARLIK DEĞERİ
81.955.322,49 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,37 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
15.01.2021 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903106
BIST