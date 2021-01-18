***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.005.223,84 37.583.427,25 46,82TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 200.001,62 2.973.012,74 3,7Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,39 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıTOPLAM 200.000 2.973.000 3,7Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 4,68 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 3,08 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,59 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.200.000 3.816.000,17 4,75Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 3.816.000,17 4,75ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 40.000,23 663.203,04 0,83UlaştırmaTOPLAM 40.000,23 663.203,04 0,83HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.565.220,99 30.131.199,04 37,54Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,84 12.651.255,65 15,76Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,64 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.209.118,2 6.771.247,68 8,44Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.381.101,78 10.708.695,07 13,34Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 0 0 0Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 12,26 0TOPLAM 1 12,26 0GRUP TOPLAMI 0 0 0BilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 80.000 41,25 0 0 38,98 3.118.400 7,31 3,88HİİSE REPO 18/01/2021 PETKM.E 18,57 7.010.684,11 5,1 15/01/2021 20,3891 0 1.372.550 5,11 7.010.684,11 16,42 8,73REPO 18/01/2021 TRT080323T10 16,74 29.039.900,82 0,87 15/01/2021 18,2091 737892157596390570 33.206.295 0,87 29.039.900,82 68,03 36,18HİİSE REPO 18/01/2021 YKBNK.E 18,57 3.004.578,9 3,1 15/01/2021 20,389 0 943.397 3,18 3.004.578,9 7,04 3,74BPP 18/01/2021 BPP 16,8501 510.706,32 510 15/01/2021 18,339 0 510,71 510.706,32 1,2 0,65GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 39.645.870,15 35.522.242 42.684.270,15 100 53,18ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 48.651.093,99 35.522.242 80.267.697,4 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ80.267.697,15 % 0 % 97,94B. HAZIR DEĞERLER4.856,51 % 0 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar4.856,51 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)9.452.438,49 % 0 % 11,53a) Takastan Alacaklar9.437.655,02 % 99,84 % 11,52b) Diğer Alacaklar14.783,47 % 0,16 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)14.659,36 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-7.784.329,02 % 0 -% 9,5a) Takasa Borçlar-7.620.648,7 % 97,9 -% 9,3b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-163.680,32 % 2,1 -% 0,2NET VARLIK DEĞERİ81.955.322,49 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,37 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama15.01.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903106BIST