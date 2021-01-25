***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.125.223,84 40.422.375,04 49,13TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK VE TAŞOCAKLIĞI 310.000 4.480.200 5,44GRUP TOPLAMI 310.000 4.480.200 5,44İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,62 12,48 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,4 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 4,61 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,89 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,58 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.200.000 3.996.000,19 4,86Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 3.996.000,19 4,86ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 50.000,23 828.002,96 1,01UlaştırmaTOPLAM 50.000,23 828.002,96 1,01HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.565.220,99 31.118.146,75 37,82Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,84 12.358.505,5 15,02Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,66 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.209.118,2 7.252.615,18 8,81Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.381.101,78 11.507.025,41 13,99Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 0 0 0Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 12,66 0TOPLAM 1 12,66 0GRUP TOPLAMI 0 0 0BilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 25.000 41,88 22.01.2021 41,7 1.042.500 2,49 1,27BYF TRYFNBK00055 80.000 41,25 38,9 3.112.000 7,44 3,78BYF TRYFNBK00089 1.500 710,47 22.01.2021 709,1 1.063.650 2,54 1,29REPO 25.01.2021 TRT080328T15 17,26 26.036.884,38 0,98 22.01.2021 18,8245 26.512.520 0,98 26.036.884,38 62,21 31,64REPO 25.01.2021 TRT261022T10 17 5.006.986,3 2,37 22.01.2021 18,5164 2.113.325 2,37 5.006.986,3 11,96 6,09HİSSE REPO 25.01.2021 YKBNK.E 18,82 5.007.734,25 3,1 22.01.2021 20,69 1.612.904 3,1 5.007.734,25 11,96 6,09BPP 25.01.2021 BPP 17,45 584.837,6 584 22.01.2021 19,0502 584,84 584.837,6 1,4 0,71GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 36.742.942,53 30.238.749 41.854.592,53 100 50,87ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 45.868.166,37 30.238.749 82.276.967,57 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ82.276.967,3 % 0 % 98,89B. HAZIR DEĞERLER2.274,84 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.274,84 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)6.419.351,25 % 0 % 7,72a) Takastan Alacaklar6.404.047,78 % 99,76 % 7,7b) Diğer Alacaklar14.783,47 % 0,16 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)14.659,36 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-5.512.407,62 % 0 -% 6,63a) Takasa Borçlar-5.333.497,66 % 96,75 -% 6,41b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-178.909,96 % 3,25 -% 0,22NET VARLIK DEĞERİ83.200.845,16 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,39 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22.01.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904114BIST