***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.425.223,84 44.429.202,28 53,98TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 310.001,62 4.468.662,29 5,43Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,39 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıTOPLAM 310.000 4.468.650 5,43Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 4,55 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,86 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,49 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.200.000 3.804.000,18 4,62Toptan TicaretTOPLAM 1.200.000 3.804.000,18 4,62Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,8 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,8 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.915.220,99 36.156.521,48 43,93Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,84 12.040.505,39 14,63Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,71 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.209.118,2 7.124.250,37 8,66Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.731.101,78 16.991.765,01 20,64Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 15,53 0BilişimTOPLAM 1 15,53 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 25.000 41,67 0 0 43,39 1.084.750 2,86 1,32BYF TRYFNBK00055 0 80.000 41,25 0 0 36,12 2.889.600 7,63 3,51REPO 08/02/2021 TRT110226T13 17,1 23.032.326,03 0,93 05/02/2021 18,6348 738723113508859201 24.623.235 0,94 23.032.326,03 60,8 27,98REPO 08/02/2021 TRT230222T13 16,51 10.013.569,86 2,49 05/02/2021 17,9379 738723113508961977 4.013.795 2,49 10.013.569,86 26,44 12,16BPP 08/02/2021 BPP 16,9 860.193,19 859 05/02/2021 18,3981 0 860,19 860.193,19 2,27 1,05GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 34.011.089,08 28.637.030 37.880.439,08 100 46,02ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 44.436.312,92 28.637.030 82.309.641,36 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ82.309.641,14 % 0 % 98,73B. HAZIR DEĞERLER1.987,9 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.987,9 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)3.571.211,78 % 0 % 4,28a) Takastan Alacaklar3.553.271,36 % 99,5 % 4,26b) Diğer Alacaklar17.940,42 % 0,5 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)15.049,86 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-2.526.014,69 % 0 -% 3,03a) Takasa Borçlar-2.393.440,33 % 94,75 -% 2,87b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-132.574,36 % 5,25 -% 0,16NET VARLIK DEĞERİ83.371.875,99 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,39 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama05.02.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908145BIST