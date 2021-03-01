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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

01.03.2021 15:13



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 9.635.223,85 36.482.692,37 43,3
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1,63 11,56 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,36 0
TOPLAM 0,05 0,36 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 4,01 0
KRDMD 0,08 0,49 0
TOPLAM 0,36 4,5 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 2,51 0
TOPLAM 0,63 2,51 0
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 4,19 0
TOPLAM 0,59 4,19 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.200.000 4.152.000,16 4,93
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,16 0
AVTUR 1.200.000 4.152.000 4,93
TOPLAM 1.200.000 4.152.000,16 4,93
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 60.000,23 951.003,1 1,13
Ulaştırma
THYAO 0,23 3,1 0
TOPLAM 0,23 3,1 0
Haberleşme
TCELL 60.000 951.000 1,13
TOPLAM 60.000 951.000 1,13
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 8.375.221 31.379.663,64 37,24
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,8 3.030.004,82 3,6
GARN 250.000 2.230.000 2,65
ISCTR 225.000 1.289.250 1,53
YKBNK 0,05 0,13 0
HALKB 500.000 2.675.000 3,17
VAKBN 500.000 2.075.000 2,46
TOPLAM 1.975.000,85 11.299.254,95 13,41
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 0,64 0
TOPLAM 0,17 0,64 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 1,52 0
GLYHO 110.000 564.300 0,67
KCHOL 0,02 0,41 0
SAHOL 0,49 5,09 0
METRO 3.209.117,18 7.220.513,66 8,57
ENKAI 40.000,37 282.802,62 0,34
TOPLAM 3.359.118,2 8.067.623,3 9,58
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.860.000 6.082.200 7,22
VKGYO 0,78 2,59 0
PAGYO 681.101 4.195.582,16 4,97
TRGYO 500.000 1.735.000 2,06
TOPLAM 3.041.101,78 12.012.784,75 14,25
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 0,99 13,91 0
Bilişim
FONET 0,99 13,91 0
TOPLAM 0,99 13,91 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 65.000 43,58 0 0 0 42,86 2.785.900 5,83 3,31
BYF TRYFNBK00030 0 0 5.000 42,92 26/02/2021 0 0 0 42,86 214.300 0,45 0,25
BYF TRYFNBK00055 0 0 80.000 40,44 0 0 0 36,74 2.939.200 6,15 3,49
REPO 03/03/2021 TRT020823T11 17 0 16.022.356,16 2,28 26/02/2021 18,5164 739554619177541993 7.010.445 2,29 16.022.356,16 33,53 19,01
REPO 03/03/2021 TRT020823T11 17 0 15.020.958,9 2,28 26/02/2021 18,5164 739554619177541664 6.572.290 2,29 15.020.958,9 31,44 17,83
REPO 03/03/2021 TRT280628T18 17,05 0 10.014.013,7 1,5 26/02/2021 18,5756 739554619177625921 6.660.120 1,5 10.014.013,7 20,96 11,88
BPP 03/03/2021 BPP 17,8 0 787.149,92 786 26/02/2021 19,4668 39455 0 787,15 787.149,92 1,64 0,93
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 41.994.478,68 20.242.855 47.783.878,68 100 56,7
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 51.629.702,53 20.242.855 84.266.571,05 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
84.266.570,85 % 0 % 100,97
B. HAZIR DEĞERLER
655,53 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
655,53 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
611.867,53 % 0 % 0,73
a) Takastan Alacaklar
591.976,64 % 96,75 % 0,71
b) Diğer Alacaklar
19.890,89 % 3,25 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
21.031,44 % 0 % 0,03
D. BORÇLAR (-)
-1.442.354,86 % 0 -% 1,73
a) Takasa Borçlar
-1.260.082,15 % 87,36 -% 1,51
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-182.272,71 % 12,64 -% 0,22
NET VARLIK DEĞERİ
83.457.770,49 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,39 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
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Türkçe
Haftalık Rapor

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26.02.2021 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913907


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VAKFN 17,71 5.077.103 % 10,00  
OTKAR 392,70 309.097.599 % 10,00  
UZERB 71,50 1.180.442 % 10,00  
NTHOL 4,84 205.132.542 % 10,00  
MAALT 255,20 68.117.805 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2891 7,2972 % -1,72  
Euro 8,7737 8,7867 % -2,04  
Sterlin 10,1108 10,1615 % -1,94  
Frank 7,9339 7,9817 % -2,41  
Riyal 1,9372 1,9469 % -1,86  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 -5,85  
Altın Gr. 404 404 -7,96  
Cumhuriyet 2.697 2.738 -98,00  
Tam 2.685 2.755 -92,97  
Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
Gümüş.Ons 26,45 26,49 -0,07  
Gümüş Gr. 6,24 6,24 -0,10  
B. Petrol 63,87 63,87 -0,56  
Seans Raporu 18:05
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