***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.635.223,85 36.482.692,37 43,3TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMIİMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,63 11,56 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,36 0TOPLAM 0,05 0,36 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 4,01 0KRDMD 0,08 0,49 0TOPLAM 0,36 4,5 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 2,51 0TOPLAM 0,63 2,51 0Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 4,19 0TOPLAM 0,59 4,19 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.200.000 4.152.000,16 4,93Toptan TicaretMGROS 0 0,16 0AVTUR 1.200.000 4.152.000 4,93TOPLAM 1.200.000 4.152.000,16 4,93Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 60.000,23 951.003,1 1,13UlaştırmaTHYAO 0,23 3,1 0TOPLAM 0,23 3,1 0HaberleşmeTCELL 60.000 951.000 1,13TOPLAM 60.000 951.000 1,13DepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.375.221 31.379.663,64 37,24Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,8 3.030.004,82 3,6GARN 250.000 2.230.000 2,65ISCTR 225.000 1.289.250 1,53YKBNK 0,05 0,13 0HALKB 500.000 2.675.000 3,17VAKBN 500.000 2.075.000 2,46TOPLAM 1.975.000,85 11.299.254,95 13,41Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 0,64 0TOPLAM 0,17 0,64 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 1,52 0GLYHO 110.000 564.300 0,67KCHOL 0,02 0,41 0SAHOL 0,49 5,09 0METRO 3.209.117,18 7.220.513,66 8,57ENKAI 40.000,37 282.802,62 0,34TOPLAM 3.359.118,2 8.067.623,3 9,58Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.860.000 6.082.200 7,22VKGYO 0,78 2,59 0PAGYO 681.101 4.195.582,16 4,97TRGYO 500.000 1.735.000 2,06TOPLAM 3.041.101,78 12.012.784,75 14,25Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 0,99 13,91 0BilişimFONET 0,99 13,91 0TOPLAM 0,99 13,91 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 65.000 43,58 0 0 0 42,86 2.785.900 5,83 3,31BYF TRYFNBK00030 0 0 5.000 42,92 26/02/2021 0 0 0 42,86 214.300 0,45 0,25BYF TRYFNBK00055 0 0 80.000 40,44 0 0 0 36,74 2.939.200 6,15 3,49REPO 03/03/2021 TRT020823T11 17 0 16.022.356,16 2,28 26/02/2021 18,5164 739554619177541993 7.010.445 2,29 16.022.356,16 33,53 19,01REPO 03/03/2021 TRT020823T11 17 0 15.020.958,9 2,28 26/02/2021 18,5164 739554619177541664 6.572.290 2,29 15.020.958,9 31,44 17,83REPO 03/03/2021 TRT280628T18 17,05 0 10.014.013,7 1,5 26/02/2021 18,5756 739554619177625921 6.660.120 1,5 10.014.013,7 20,96 11,88BPP 03/03/2021 BPP 17,8 0 787.149,92 786 26/02/2021 19,4668 39455 0 787,15 787.149,92 1,64 0,93GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 41.994.478,68 20.242.855 47.783.878,68 100 56,7ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 51.629.702,53 20.242.855 84.266.571,05 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ84.266.570,85 % 0 % 100,97B. HAZIR DEĞERLER655,53 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar655,53 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)611.867,53 % 0 % 0,73a) Takastan Alacaklar591.976,64 % 96,75 % 0,71b) Diğer Alacaklar19.890,89 % 3,25 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)21.031,44 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-1.442.354,86 % 0 -% 1,73a) Takasa Borçlar-1.260.082,15 % 87,36 -% 1,51b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-182.272,71 % 12,64 -% 0,22NET VARLIK DEĞERİ83.457.770,49 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,39 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26.02.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913907BIST